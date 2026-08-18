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Economie· 1 min citire

Cea mai mare rafinărie din țară își reduce consumul de energie

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 aug. 2026, 16:57

Grupul Rompetrol a implementat un pachet de măsuri de eficientizare energetică la rafinăriile Petromidia și Vega, menit să stabilizeze Sistemul Energetic Național (SEN) și să reducă încărcarea rețelei din zona Dobrogea în perioadele de consum maxim.

Ajustările tehnologice au fost aplicate treptat și permit scăderea consumului de energie electrică pe platformele industriale fără a perturba fluxurile normale de producție. Sarcina electrică eliberată: Scădere cu aproximativ 5 MW în intervalele cu cerere crescută.

Optimizarea proceselor industriale: La instalația de cocsare de la Petromidia, procesul de tăiere a cocsului a fost mutat în afara intervalului de vârf 19:00 - 23:00. Această singură modificare reduce sarcina cu 2,2 MW, păstrând randamentul procesului tehnologic.

Livrare crescută de energie în SEN prin Rompetrol Energy

Grupul își asigură necesarul intern de electricitate prin centrala de cogenerare operată de Rompetrol Energy, care dispune de o capacitate totală de circa 80 MW.

Suplimentar, începând cu 22 august, instalația Polietilenă de Joasă Densitate (𝐋𝐃𝐏𝐄) va intra în procedură de oprire planificată, măsură care va permite o reducere suplimentară a consumului energetic de aproximativ 8 MW.

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