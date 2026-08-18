Cea mai mare rafinărie din țară își reduce consumul de energie

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 aug. 2026, 16:57

Grupul Rompetrol a implementat un pachet de măsuri de eficientizare energetică la rafinăriile Petromidia și Vega, menit să stabilizeze Sistemul Energetic Național (SEN) și să reducă încărcarea rețelei din zona Dobrogea în perioadele de consum maxim.

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