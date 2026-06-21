Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
Analiză Daniel Udrescu: Ficțiunea intermedierii sincopele fiscale ale economiei colaborative
Calcule
Publicat21 iun. 2026, 09:01
Actualizat21 iun. 2026, 09:03
Emergența platformelor Uber sau Airbnb a propulsat economia colaborativă ca motor de optimizare a resurselor. Sub inovația tehnologică s-a căscat însă o prăpastie adâncă între dinamica tranzacțiilor descentralizate și rigiditatea sistemelor fiscale. Sincopele care definesc taxarea acestui ecosistem hibrid reflectă incapacitatea dreptului pozitiv de a încadra o realitate în care granițele dintre utilizator și comerciant au fost desființate de algoritm.
Citește și
- 09:24TVA mai mare, venituri înghețate: presiune tot mai mare asupra bugetelor românilor
- 08:59Producția de gaze naturale a României a scăzut ușor, în timp ce importurile au crescut puternic
- 11:21ANPC: Aproape 1.000 de amenzi și sute de avertismente în urma controalelor din perioada 15–19 iunie
- 10:55Extinderea capacității de depozitare a cerealelor confirmă Portul Constanța ca hub strategic pentru fluxurile de marfă din Ucraina
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News