Gheorghe Piperea (AUR), după desemnarea lui Adrian Veștea: „Este un gest de lipsă de politețe politică incredibilă! Veștea o să aibă mai puțină susținere parlamentară decât a avut Tomac!”

Publicat 14 iun. 2026, 10:41 Actualizat 14 iun. 2026, 11:10 Sursă Realitatea PLUS

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru continuă să genereze reacții puternice pe scena politică. Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, susținând că alegerea unui reprezentant al PNL fără consultarea conducerii partidului reprezintă o eroare politică majoră.

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