Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Cristina Dascălu (deputat AUR): „Profesorii au ajuns din nou în stradă pentru că Guvernul a transformat respectul într-o promisiune și promisiunea într-o amânare”
Cristina Dascălu (deputat AUR)
Deputatul AUR Cristina Dascălu atrage atenția că protestul profesorilor reprezintă dovada clară a eșecului autorităților de a respecta angajamentele asumate față de sistemul de educație după greva generală din 2023. Cristina Dascălu, vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, susține că educația nu poate fi tratată ca un capitol secundar al politicilor publice și avertizează că ignorarea problemelor din școală pune în pericol viitorul României.
Citește și
- 12:59UDMR ar fi vândut votul pentru Guvernul Veștea după ce Magyar ar fi bătut palma cu Bolojan pentru gazele de la Neptun Deep - SURSE
- 12:46Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „AUR solicită Ministerului Afacerilor Externe să informeze public câți migranți ar urma să fie repartizați României în cadrul noului Pact european privind migrația și azilul”
- 12:24Lider PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Nu cu Veștea te bați, ci cu românii. Ai luat România prizonieră. Pleacă”
- 12:12SURSE. Cum arată componența guvernului lui Adrian Veștea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News