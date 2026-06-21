Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Ambulanță implicată într-un accident rutier în apropiere de Iași. Șapte persoane implicate în coliziune

Accident la ieșirea din orașul Hârlău

Accident la ieșirea din orașul Hârlău

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 09:23

Un accident rutier în care au fost implicate o ambulanță și un autoturism s-a produs duminică dimineață la ieșirea din orașul Hârlău, pe direcția către Iași.

Șoferul mașinii a fost rănit și transportat la spital, în timp ce pacientul minor aflat în ambulanță și însoțitorul acestuia au continuat transportul cu o altă autospecială.

Șapte persoane implicate în coliziune

În total, șapte persoane au fost implicate în coliziune. La fața locului au intervenit un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Hârlău, cu o autospecială de stingere și patru militari, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Șoferul autoturismului, transportat la spital

Potrivit reprezentanților ISU Iași, conducătorul autoturismului, un bărbat de 58 de ani, conștient, prezenta contuzii toraco-abdominale și escoriații la membrul superior stâng.

Acesta a fost preluat de un echipaj SAJ și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate. Pacientul minor transportat de ambulanța SAJ Botoșani și însoțitorul său au fost preluați de un alt echipaj pentru continuarea drumului către unitatea medicală.

Din primele informații, nicio altă persoană implicată nu a necesitat transport la spital. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accidentharlauIașiambulanta

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe