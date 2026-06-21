Ambulanță implicată într-un accident rutier în apropiere de Iași. Șapte persoane implicate în coliziune

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 09:23

Un accident rutier în care au fost implicate o ambulanță și un autoturism s-a produs duminică dimineață la ieșirea din orașul Hârlău, pe direcția către Iași.

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