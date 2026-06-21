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Social· 1 min citire
Ambulanță implicată într-un accident rutier în apropiere de Iași. Șapte persoane implicate în coliziune
Accident la ieșirea din orașul Hârlău
Un accident rutier în care au fost implicate o ambulanță și un autoturism s-a produs duminică dimineață la ieșirea din orașul Hârlău, pe direcția către Iași.
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