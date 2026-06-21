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Alertă pe litoralul bulgăresc: înotul interzis pe o plajă din Varna după descoperirea unor bacterii periculoase
Plajă
Publicat21 iun. 2026, 08:53
Actualizat21 iun. 2026, 08:55
Autoritățile sanitare din Bulgaria au instituit o interdicție temporară de înot pe una dintre plajele din Varna, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români. Măsura a fost luată după ce analizele efectuate asupra apei mării au indicat prezența unor bacterii considerate periculoase pentru sănătate.
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