Incendiu violent în Caraș-Severin. Trei locuințe distruse de flăcări, aproape 70 de păsări de curte au murit

Publicat 21 iun. 2026, 09:44 Actualizat 21 iun. 2026, 09:45

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în localitatea Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, cuprinzând trei gospodării pe o suprafață totală de aproximativ 950 de metri pătrați. Pompierii au intervenit timp de patru ore pentru a stăpâni flăcările și au reușit să salveze o a patra locuință aflată în pericol iminent.

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