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Incendiu violent în Caraș-Severin. Trei locuințe distruse de flăcări, aproape 70 de păsări de curte au murit

Incendiu violent în Caraș-Severin

Incendiu violent în Caraș-Severin

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 09:44
Actualizat21 iun. 2026, 09:45

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în localitatea Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, cuprinzând trei gospodării pe o suprafață totală de aproximativ 950 de metri pătrați. Pompierii au intervenit timp de patru ore pentru a stăpâni flăcările și au reușit să salveze o a patra locuință aflată în pericol iminent.

Intervenție de amploare a pompierilor

La fața locului au fost mobilizate forțe din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Semenic, patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de la Detașamentul de Pompieri Caransebeș și Punctul de Lucru Băile Herculane, la care s-a adăugat și o autospecială a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta deja generalizat la trei gospodării.

Pagube majore

Prima locuință a fost cel mai grav afectată: acoperișul a ars pe aproximativ 600 mp, distrugând mai multe încăperi, anexe gospodărești și bunuri din interior. Aproximativ 70 de păsări de curte au murit în urma incendiului.

La a doua gospodărie au fost distruse acoperișul pe circa 300 mp și trei încăperi, pompierii reușind totuși să salveze un tractor, o remorcă și o anexă.

A treia locuință a suferit afectarea a aproximativ 50 mp de acoperiș, extinderea incendiului la restul construcției fiind oprită la timp.

Cauza probabilă: scurtcircuit electric

Primele cercetări efectuate la fața locului indică drept cauză probabilă a incendiului un scurtcircuit electric. Autoritățile continuă investigațiile pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului.

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