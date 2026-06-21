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Incendiu violent în Caraș-Severin. Trei locuințe distruse de flăcări, aproape 70 de păsări de curte au murit
Incendiu violent în Caraș-Severin
Publicat21 iun. 2026, 09:44
Actualizat21 iun. 2026, 09:45
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în localitatea Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, cuprinzând trei gospodării pe o suprafață totală de aproximativ 950 de metri pătrați. Pompierii au intervenit timp de patru ore pentru a stăpâni flăcările și au reușit să salveze o a patra locuință aflată în pericol iminent.
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