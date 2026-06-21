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Ministerul Apărării din Brazilia a trezit milioane de oameni în miez de noapte: „Atenție, atac extraterestru!” - VIDEO

Alertă de OZN în Brazilia

Alertă de OZN în Brazilia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 11:30

Aproximativ 30 de milioane de persoane din Brazilia au primit, în mod eronat, mesaje de urgență prin sistemul național de protecție civilă, după ce acesta a fost aparent compromis în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Alertele false, care conțineau referințe la „mizantropie” și „invazie extraterestră”, au declanșat o anchetă a Poliției Federale și a Agenției Naționale de Telecomunicații (Anatel).

Zece mesaje false, în mai puțin de două ore

Incidentul s-a desfășurat între orele 23:41 și 01:23, când zece notificări neautorizate au fost trimise utilizatorilor de telefonie mobilă din cel puțin șapte state și Districtul Federal.

Printre orașele afectate se numără São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Campo Grande și Rio Branco. Primele alerte au fost declanșate în Curitiba, răspândindu-se rapid în restul țării.

Mesajele au fost transmise atât prin sistemul Cell Broadcast, rezervat alertelor de urgență, cât și prin SMS, în cadrul infrastructurii naționale de comunicare pentru situații de risc.

Suspiciuni de atac cibernetic

Ministerul Integrării și Dezvoltării Regionale a confirmat că accesul neautorizat ar fi fost realizat direct la nivelul platformei naționale de emitere a alertelor. Autoritățile analizează ipoteza unei breșe de securitate sau a unui atac cibernetic coordonat, precizând că mesajele nu au fost transmise prin canalele oficiale obișnuite ale sistemului.

Poliția Federală și Anatel au deschis investigații pentru a stabili dacă este vorba despre acțiunea unei persoane sau a unui grup organizat. Oficialii brazilieni au catalogat incidentul drept o încălcare gravă a securității infrastructurii digitale naționale.

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