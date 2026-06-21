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Extern· 2 min citire
Ministerul Apărării din Brazilia a trezit milioane de oameni în miez de noapte: „Atenție, atac extraterestru!” - VIDEO
Alertă de OZN în Brazilia
Aproximativ 30 de milioane de persoane din Brazilia au primit, în mod eronat, mesaje de urgență prin sistemul național de protecție civilă, după ce acesta a fost aparent compromis în noaptea de vineri spre sâmbătă.
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