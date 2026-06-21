Ministerul Apărării din Brazilia a trezit milioane de oameni în miez de noapte: „Atenție, atac extraterestru!” - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 11:30

Aproximativ 30 de milioane de persoane din Brazilia au primit, în mod eronat, mesaje de urgență prin sistemul național de protecție civilă, după ce acesta a fost aparent compromis în noaptea de vineri spre sâmbătă.

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