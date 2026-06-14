Ilie Bolojan a lăsat-o pe Maia Sandu și revine în țară de urgență

Ilie Bolojan a luat decizia să se întoarcă în țară de urgență de la Chișinău după pierderea puterii.
Scenele politice de la București se încing după ultima mutare făcută de președintele României, iar liderul Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, este așteptat să revină de urgență în țară de la Chișinău pentru consultări cu conducerea formațiunii.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, revenirea rapidă a lui Bolojan are loc într-un moment delicat pentru PNL, după ce nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier a produs surpriză și a generat dezbateri intense în interiorul partidului.
Liberalii se pregătesc pentru o ședință decisivă
„Se așteaptă ca în această după-amiază să fie o primă discuție între liberali pe ceea ce s-a întâmplat după nominalizarea făcută de Nicușor Dan, însă gestul pe care Ilie Bolojan îl face, cel care e clar că a fost luat prin surprindere, prezent la Chișinău, să audă de la șeful statului că un prim-vicepreședinte este propunerea pentru viitorul premier, trădează cel puțin încă un lucru.
În acest moment, se teme să nu piardă controlul asupra partidului. Există poziționări din partea unor lideri grei din Partidul Național Liberal, pro-Adrian Veștea și, evident, împotriva lui Ilie Bolojan.
E clar că va urma o luptă extrem de dură în Partidul Național Liberal, iar Ilie Bolojan, cel care a fost asociat mai mult cu USR decât PNL, trebuie acum să facă orice să își mențină puterea. Tocmai ăsta va fi jocul.
Ce ar putea Ilie Bolojan să le ofere celor din PNL în condițiile în care știm foarte bine că în teritoriu erau nemulțumiri legate de o eventuală ieșire de la guvernarea Partidului Național Liberal. Iar prin această nominalizare a lui Adrian Veștea, e clar că se dorește refacerea coaliției pro-occidentale, așa cum au numit-o, aceștia, formată din PNL împreună cu Partidul Social Democrat, UDMR sau USR, în funcție de cum se poziționează și cei de la Uniunea Salvați România. E, repet, un semnal cât se poate de clar că Ilie Bolojan este disperat în acest moment să încline balanța în favoarea sa.
Vom vedea însă dacă va reuși. E un joc extrem de dur în care totul este, de fapt, se joacă, pe totul sau nimic. Iar Nicușor Dan le-a dat un șah uriaș celor care voiau să rămână la putere cu orice preț. Și totuși, uite că în acest moment Ilie Bolojan, sau lui Ilie Bolojan începe să îi se clatine fotoliul de șef al PNL.”, a transmis Ionela Arcanu, jurnalist Realitatea PLUS.