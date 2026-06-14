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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, un nou mesaj după numirea lui Adrian Veștea: „Sunt convins că se va achita cu succes de sarcină”
Nicușor Dan (Profimedia)
Nicușor Dan revine cu un nou mesaj după numirea lui Adrian Veștea: șeful statului a reafirmat faptul că prim‑vicepreședintele PNL este un liberal și este „convins că se va achita cu succes de această sarcină”. Mesajul a fost contestat de Ciprian Ciucu, într-un comentariu în care îi reproșează șefului statului că n-ar fi respectat prevederile constituționale.
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