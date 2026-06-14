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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, un nou mesaj după numirea lui Adrian Veștea: „Sunt convins că se va achita cu succes de sarcină”

Nicușor Dan (Profimedia)

Nicușor Dan (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iun. 2026, 11:48

Nicușor Dan revine cu un nou mesaj după numirea lui Adrian Veștea: șeful statului a reafirmat faptul că prim‑vicepreședintele PNL este un liberal și este „convins că se va achita cu succes de această sarcină”. Mesajul a fost contestat de Ciprian Ciucu, într-un comentariu în care îi reproșează șefului statului că n-ar fi respectat prevederile constituționale.

Președintele Nicușor Dan a transmis un nou mesaj public după ce l‑a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim‑ministru, explicând motivele pentru care a făcut această alegere și mulțumindu‑i lui Eugen Tomac pentru mandatul depus.

„Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și, în aceste condiții, îl desemnez ca prim-ministru pe Adrian Veştea. Este o persoană care a parcurs toate etapele administrative – a fost un primar de succes, un președinte de consiliu județean de succes, un ministru de succes și a atras fonduri europene, fiind preocupat de dezvoltare, de exemplu aeroportul din Brașov, care este un succes”, a transmis președintele.

Nicușor Dan spune că Veștea are profilul potrivit pentru a conduce Guvernul: „Domnul Veștea este pro-occidental, este un om de dialog, cu valori și care a lucrat mult timp cu bugete, deci sunt convins că se va achita cu succes de această nouă sarcină.”

Președintele PNL București, Ciprian Ciucu, unul dintre cei mai vocali apărători ai lui Ilie Bolojan, a comentat și la postarea președintelui, după ce și-a transmis propira poziție pe pagina sa de Facebook.

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