Nicușor Dan, un nou mesaj după numirea lui Adrian Veștea: „Sunt convins că se va achita cu succes de sarcină”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iun. 2026, 11:48

Nicușor Dan revine cu un nou mesaj după numirea lui Adrian Veștea: șeful statului a reafirmat faptul că prim‑vicepreședintele PNL este un liberal și este „convins că se va achita cu succes de această sarcină”. Mesajul a fost contestat de Ciprian Ciucu, într-un comentariu în care îi reproșează șefului statului că n-ar fi respectat prevederile constituționale.

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