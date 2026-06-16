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Politica· 1 min citire
Incendiu la un depozit petrolier din Krasnodar: drumurile spre Crimeea, închise
Incendiu / Captură foto
Un depozit petrolier din regiunea rusă Krasnodar a fost cuprins de flăcări marți, după căderea unor resturi provenite de la o dronă. În urma incidentului, autoritățile au închis drumurile din zonă, însă nu au fost raportate victime.
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