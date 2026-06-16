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Politica· 1 min citire

Incendiu la un depozit petrolier din Krasnodar: drumurile spre Crimeea, închise

Incendiu / Captură foto

Incendiu / Captură foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 09:55

Un depozit petrolier din regiunea rusă Krasnodar a fost cuprins de flăcări marți, după căderea unor resturi provenite de la o dronă. În urma incidentului, autoritățile au închis drumurile din zonă, însă nu au fost raportate victime.

Ca măsură de precauție, autoritățile au decis închiderea unei șosele locale care face legătura cu o rută regională ce conduce spre podul peste strâmtoarea Kerci, principala conexiune dintre Crimeea și regiunea Krasnodar, scriu Reuters și Kyiv Post.

Podul Kerci reprezintă una dintre principalele căi de aprovizionare pentru peninsula, pe lângă mai multe șosele care traversează teritoriile ucrainene ocupate în timpul Războiului început în 2022.

Incidentul vine după ce forțele armate ucrainene au lovit luni două poduri care leagă partea controlată de Rusia a regiunii Herson de Crimeea.

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