Incendiu la un depozit petrolier din Krasnodar: drumurile spre Crimeea, închise

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 09:55

Un depozit petrolier din regiunea rusă Krasnodar a fost cuprins de flăcări marți, după căderea unor resturi provenite de la o dronă. În urma incidentului, autoritățile au închis drumurile din zonă, însă nu au fost raportate victime.

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