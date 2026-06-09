Un nou sistem de organizare a zborurilor pe Aeroportul Otopeni. Anunțul care îi vizează pe toți cei care călătoresc cu avionul

Sursă: Realitatea.net

Aeroportul „Henri Coandă” din București va deveni, începând din această toamnă, primul aeroport din România cu aterizări și decolări coordonate. Anunțul a fost făcut marți, 9 iunie, de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care spune că măsura va ajuta la reducerea aglomerației și la o organizare mai eficientă a traficului aerian.

Măsura va intra în vigoare pe 25 octombrie 2026 și presupune trecerea Aeroportului Otopeni la coordonare de nivel 3. Concret, toate companiile aeriene vor trebui să obțină sloturi aeroportuare aprobate înainte de operarea zborurilor. Aceste sloturi reprezintă ore fixe pentru aterizare și decolare și vor fi gestionate de un coordonator independent. Coordonarea va fi realizată de Airport Coordination Limited (ACL), considerat unul dintre cei mai mari administratori independenți de sloturi aeroportuare din lume.

Ce se va schimba pentru aeroport și pasageri

Potrivit CNAB, noul sistem ar trebui să ducă la o folosire mai eficientă a infrastructurii aeroportuare și la reducerea întârzierilor din orele aglomerate.

Autoritățile spun că măsura va permite și o planificare mai bună a operațiunilor din aeroport, inclusiv în ceea ce privește porțile de îmbarcare, parcările pentru aeronave sau benzile pentru bagaje.

„Ce înseamnă acest lucru?

• utilizarea mai eficientă a infrastructurii aeroportuare;

• reducerea aglomerației și a întârzierilor din orele de vârf;

• o planificare mai bună a operațiunilor și a resurselor;

• condiții optime pentru creșterea numărului de zboruri și pasageri”, a transmis CNAB.

Peste 17 milioane de pasageri în 2025

În 2025, Aeroportul „Henri Coandă” a gestionat peste 17 milioane de pasageri și aproape 128.000 de mișcări de aeronave. Reprezentanții aeroportului spun că implementarea acestui sistem reprezintă un nou pas în procesul de modernizare a celui mai mare aeroport din România. Sistemul este deja folosit pe marile aeroporturi europene, iar reprezentanții Airport Coordination Limited spun că alegerea Bucureștiului pentru această tranziție este un pas important.

„Acesta este un parteneriat important, nu doar datorită dimensiunii şi creșterii Bucureștiului, ci şi pentru că reprezintă un pas decisiv către coordonare într-o perioadă caracterizată de o cerere în creștere.

Aeroporturile trec rareori direct la o coordonare completă, iar realizarea cu succes a acestui demers necesită experienţă, independenţă şi încredere. Suntem mândri că Bucureştiul a ales ACL pentru a sprijini această tranziţie şi pentru a contribui la punerea bazelor pentru creşterea şi conectivitatea sa continuă”, a declarat Neil Garwood, CEO al Airport Coordination Limited.