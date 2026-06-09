Decizie surpriză de la Washington: SUA nu renunță la negocierile cu Iranul, în ciuda criticilor Israelului

Sursă: Agerpres

Vicepreședintele Statelor Unite, J. D. Vance, a apărat luni eforturile administrației Trump de a ajunge la un acord cu Iranul și a afirmat că Washingtonul va continua negocierile chiar dacă Israelul nu este de acord.

'Israelul poate fi de acord sau nu, dar, în mod fundamental, credem că aceasta este cea mai bună opțiune pentru Statele Unite', a declarat vicepreședintele american, întrebat despre progresul discuțiilor cu Teheranul, într-un interviu exclusiv pentru Fox News.



J. D. Vance a susținut continuarea dialogului, afirmând că strategia Casei Albe urmărește să 'reducă riscurile de conflict și să deschidă un spațiu real de negociere' față de alternativa de a întrerupe contactele diplomatice.



Vance a subliniat că abordarea actuală răspunde unei evaluări a intereselor naționale, susținând 'că această abordare servește cel mai bine interesele pe termen lung ale Statelor Unite'.



Pe de altă parte, reprezentantul permanent al Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a asigurat că Teheranul și Washingtonul continuă să lucreze, prin medierea Pakistanului, la un acord pentru a pune capăt războiului dintre cele două țări.



Potrivit declarațiilor sale, preluate de agenția iraniană Tasnim, Iranul și SUA 'schimbă opinii și perspective prin intermediul Pakistanului pentru a ajunge la textul final'.



Președintele Donald Trump a cerut luni Iranului și Israelului să înceteze 'imediat' să se atace, după ce Teheranul a lansat atacuri cu rachete împotriva teritoriului israelian, care a ripostat.



Donald Trump a încercat fără succes duminică să tempereze intenția prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu de a ataca Iranul pentru ca astfel de acțiuni să nu obstrucționeze negocierile Washingtonului cu Teheranul menite să pună capăt războiului.