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Politica· 2 min citire

Petrișor Peiu: „După cinci ani de „luptă cu extremiștii”, România are inflație de peste 10% și datorii record”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 09:27

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, atrage atenția că după cinci ani în care România a fost guvernată de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, în diferite formule politice, rezultatele sunt inflație de peste 10%, datorii record, dobânzi duble și o economie aflată în stagnare, în timp ce principala preocupare a puterii a rămas lupta împotriva „extremiștilor”.

„În ultimii cinci ani, țara a fost condusă de marea coaliție PSD-PNL-USR-UDMR, sub diferite forme de agregare (PNL + USR, PNL + PSD + UDMR, PNL + PSD + USR + UDMR), iar mesajul principal al guvernării a fost că se luptă cu „extremiștii”.

Iată rezultatul luptei cu „extremiștii”:
• creșterea economică a dispărut și a fost înlocuită de stagnare și recesiune;

• rata inflației a crescut de trei ori, de la o medie de 3% la o medie de peste 10%;

• datoria guvernamentală a crescut cu peste 130%, de la 500 de miliarde de lei în decembrie 2020 la peste 1.170 de miliarde de lei în martie 2026;

• dobânda la care se împrumută țara s-a dublat, de la o medie de 3,5% pe an la una de 7% pe an.

Ce credeți, oameni buni, a avut guvernul succes în lupta cu „extremiștii”?

Oare cum ar fi arătat țara fără această luptă cu „extremiștii”? Am fi avut creștere economică, o rată a inflației de 2-3%, o datorie publică sub 50% din PIB și am fi plătit dobânzi de două ori mai mici!

Ei bine, Nicușor Dan și PSD/PNL/USR/UDMR au, în continuare, ca principală prioritate lupta cu „extremiștii”.

Oare până când va mai funcționa această minciună și când ne vom întoarce la clasica, dar sănătoasa expresie: „It’s the economy, stupid!”?”, a declarat liderul senatorilor AUR.




MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR).

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