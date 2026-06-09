ANM anunță ploi și descărcări electrice în București. Maxime de până la 30 de grade

Sursă: Realitatea.net

Locuitorii Capitalei vor avea parte de vreme instabilă marți și miercuri, cu ploi, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Cu toate acestea, temperaturile vor rămâne ridicate și vor ajunge până la 30 de grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Meteorologii anunță că de marți până miercuri dimineață cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor apărea înnorări temporar accentuate. În acest interval sunt așteptate averse, descărcări electrice și condiții de grindină. Cantitățile de apă estimate vor fi, în medie, între 5 și 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul ploilor vor exista intensificări de scurtă durată, cu viteze de 35–45 km/h. Temperatura maximă de marți va ajunge în jurul valorii de 29 de grade Celsius, iar minima nopții se va situa între 15 și 17 grade.

Temperaturile urcă miercuri la 30 de grade

Și miercuri, între orele 09:00 și 21:00, vremea va rămâne instabilă în Capitală. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi ridicată. Meteorologii anunță și intensificări temporare ale vântului. Chiar dacă sunt așteptate ploi, temperaturile vor continua să fie ridicate pentru această perioadă, iar maxima zilei va ajunge la aproximativ 30 de grade Celsius.