Bruxelles-ul primește un refuz clar: Polonia nu preia migranți din alte state UE

Sursă: Agerpres

Polonia nu va prelua migranți sosiți în alte state ale UE și va implementa numai parțial Pactul european privind migrația și azilul, întrucât a primit deja numeroși refugiați ucraineni și este supusă unei presiuni a migrației instrumentalizate dinspre Belarus, a transmis vineri Ministerul de Interne polonez.

Pactul UE privind migrația, intrat în vigoare vineri, înăsprește regulile privind azilul, prin consolidarea frontierelor cu controale obligatorii și simplificarea procedurilor, dar include și un controversat mecanism de 'solidaritate' care constă în cote obligatorii de refugiați pentru statele membre, adică relocarea unor migranți din țările din prima linie către alte state membre ale UE mai puțin afectate de valul migrator, iar cele care refuză aceste cote vor trebui să plătească o contribuție de 20.000 de euro pentru fiecare migrant refuzat sau să ofere sprijin operativ și tehnic.



Dar Polonia va fi exceptată de la acest mecanism de redistribuire a refugiaților în interiorul UE și de la costurile sale asociate, potrivit unei declarații emise de Ministerul polonez de Interne.

Negocieri de succes la vârful UE

Pe parcursul a doi ani de negocieri cu Bruxelles-ul, guvernul de la Varșovia a reușit să adapteze pactul privind migrația 'condițiilor poloneze', se arată în aceeași declarație. Aceasta înseamnă că 'Polonia va aplica numai acele dispoziții care consolidează protecția frontierelor, înăspresc politica privind migrația și îmbunătățesc accesul la datele care contribuie la combaterea migrației ilegale', explică ministerul polonez.



Conform acestuia, concesiile făcute Poloniei sunt justificate de povara pe care această țară o suportă la granița estică a UE și NATO.



Astfel, granița cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, necesită în prezent mijloace de protecție aproape militare. Polonia și UE îl acuză pe președintele belarus Aleksandr Lukașenko că înlesnește în complicitate cu Rusia sosirea sistematică a unor migranți la frontiera externă a UE ca formă de presiune împotriva Occidentului, Totuși, în ultima vreme tentativele de intrări clandestine ale migranților pe această rută au diminuat.



Polonia mai motivează scutirea sa de la mecanismul comunitar de împărțire a migranților ilegali prin faptul că a primit mai mulți refugiați ucraineni decât orice altă țară.