Panică după o ploaie de obiecte luminoase. Incendii și pagube materiale provocate de rachete de semnalizare căzute din cer

Sursă: Realitatea.Net

Locuitorii din estul Londrei au trăit momente de teamă după un fenomen neobișnuit care a luminat cerul și a provocat mai multe incendii. Zeci de obiecte luminoase au fost observate coborând lent din atmosferă, lovind clădiri, ambarcațiuni și zone rezidențiale aflate în apropierea râului Tamisa.

Incidentul, petrecut în cursul nopții, a atras atenția autorităților și a generat numeroase reacții pe rețelele de socializare, după ce imaginile surprinse de martori au devenit virale.

Rachete luminoase au provocat incendii în mai multe zone

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, obiectele observate pe cer erau rachete de semnalizare de culoare roșie, care au căzut în mai multe puncte din apropierea fluviului. Unele dintre acestea au ajuns pe acoperișurile clădirilor și în zonele unde erau ancorate ambarcațiuni transformate în locuințe.

În urma incidentului, trei bărci-locuință au fost afectate de incendii, iar locatarii unui bloc au descoperit găuri în acoperiș după impactul unor proiectile luminoase.

Martorii au crezut că asistă la un fenomen inexplicabil

Unul dintre locuitorii zonei a povestit că a fost surprins de lumina puternică apărută brusc în locuința sa. Acesta a observat zeci de obiecte strălucitoare care coborau lent, asemănător unor parașute de foc.

Potrivit mărturiilor, unele dintre rachetele căzute au ajuns în grădini și pe spații verzi, unde au continuat să ardă chiar și după ce oamenii au încercat să le stingă cu apă. Situația a creat panică, întrucât nimeni nu înțelegea ce se întâmplă și de unde proveneau obiectele luminoase.

Ce sunt rachetele de semnalizare cu magneziu

Specialiștii explică faptul că aceste dispozitive folosesc compuși pe bază de magneziu, capabili să genereze temperaturi extrem de ridicate, de peste 1.000 de grade Celsius. Pentru a rămâne vizibile cât mai mult timp, ele sunt adesea echipate cu mici parașute care încetinesc coborârea.

Din cauza temperaturilor foarte mari dezvoltate în timpul arderii, astfel de rachete pot provoca rapid incendii atunci când ajung în contact cu materiale inflamabile.

Autoritățile caută explicații

Mai mulți locuitori au declarat că obiectele ar fi fost lansate din zona Bermondsey, aflată pe malul opus al Tamisei. Unii martori susțin că înainte de apariția fenomenului s-au auzit scandări și zgomote specifice unor manifestații de sărbătoare.

Au apărut și speculații potrivit cărora rachetele ar fi fost folosite de suporteri ai unei echipe de fotbal care celebra un succes sportiv, însă această ipoteză nu a fost confirmată oficial.

Poliția Metropolitană a primit numeroase apeluri privind incidentul, însă până în prezent nu a identificat persoanele responsabile pentru lansarea rachetelor. De asemenea, pompierii au intervenit în zonele afectate, însă incendiile fuseseră deja stinse înainte de sosirea echipajelor.

Autoritățile britanice încearcă acum să stabilească originea exactă a rachetelor de semnalizare și circumstanțele în care acestea au fost lansate. Deși nu au fost raportate victime, incidentele au provocat pagube materiale și au generat îngrijorare în rândul locuitorilor.