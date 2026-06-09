Zelenski pregătește racheta cu care spune că va lovi direct Rusia. „Nu vom muri în tăcere”

Înaintea unor noi discuții desfășurate la Londra cu lideri europeni din Marea Britanie, Franța și Germania, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj ferm către Vladimir Putin, avertizând că Ucraina se apropie de capacitatea de a lansa rachete balistice produse intern asupra teritoriului rus.

Declarațiile au fost făcute în contextul intensificării negocierilor diplomatice privind posibile scenarii de încheiere a războiului, iar liderul de la Kiev a sugerat totodată că este dispus să înghețe liniile frontului actuale, dacă acest lucru ar deschide calea către un acord de pace.

Ucraina susține că este aproape de dezvoltarea rachetelor balistice

Volodimir Zelenski a afirmat că industria de apărare ucraineană a avansat semnificativ în ultimii ani, pe fondul conflictului cu Rusia, iar țara se află acum într-un stadiu avansat în ceea ce privește dezvoltarea armelor strategice.

„În timpul mai multor ani de război și atacuri masive, am învățat, am studiat și am produs... am produs o mulțime de drone și rachete diferite, încă nu avem balistică, dar acum suntem pe drum, suntem foarte aproape”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat Sky News, citat de Telegraph.

Mesajul său a fost interpretat ca un semnal de escaladare a capacităților militare ale Kievului, în condițiile în care războiul se apropie de un nou punct de tensiune strategică.

„Nu vom muri în tăcere”. Mesaj dur către Moscova

În declarațiile sale, președintele ucrainean a reiterat ideea că Ucraina nu va accepta pasiv continuarea atacurilor rusești și că va răspunde din ce în ce mai puternic.

„Răspunsul nostru este că nu vom muri pur și simplu în tăcere”, a spus Zelenski într-o intervenție publică. „Vom răspunde și vom fi din ce în ce mai puternici în fiecare zi, zi de zi.”

În același timp, liderul de la Kiev a subliniat că, în ciuda acestui ton ferm, rămâne deschis unei soluții diplomatice, inclusiv unei înghețări a conflictului pe actualele linii de front, dacă acest lucru ar putea conduce la negocieri reale.

Discuții la Londra și poziția aliaților europeni

Declarațiile au fost făcute în contextul unor întâlniri politice desfășurate la Londra, în Downing Street, unde liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei au reafirmat sprijinul pentru Ucraina.

Sir Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz au susținut ideea unui armistițiu imediat și au discutat condițiile necesare pentru o pace durabilă. Printre acestea se numără implicarea statelor NATO și UE în negocieri și oferirea unor garanții de securitate „robuste și obligatorii din punct de vedere juridic” pentru Ucraina.

De asemenea, a fost discutată posibilitatea menținerii activelor rusești înghețate până la oprirea completă a ostilităților și plata unor eventuale despăgubiri.

Ucraina cere negociere, dar fără cedări considerate strategice

Zelenski a respins ideea că o eventuală înghețare a conflictului ar reprezenta o victorie pentru Rusia, susținând că scopul este protejarea populației și reducerea pierderilor umane.

„Nu, nu... să înghețăm, să rămânem unde rămânem, este menit să oferim poporului ucrainean mai multe posibilități de a-și salva copiii și soldații să se întoarcă”, a explicat președintele ucrainean.

În același timp, el a descris rezistența Ucrainei ca pe o formă de succes național, afirmând că țara „și-a apărat independența”.

Presiuni diplomatice și semnale contradictorii din partea Moscovei

Zelenski a mai declarat că primește semnale contradictorii din partea Rusiei privind disponibilitatea Kremlinului pentru negocieri, în contextul în care războiul se apropie de cinci ani de la debut.

Potrivit acestuia, evoluțiile de pe câmpul de luptă și dificultățile interne ale Rusiei ar putea influența poziția politică a Moscovei.

„Știm că vrea să câștige în acest război teribil”, a spus Zelenski. „Nu vorbește atât de tare despre asta pentru că nu are inițiativa pe câmpul de luptă, cred că înțelege asta.”

Mesaje transmise indirect prin intermediari

În același context diplomatic, președintele ucrainean a confirmat că Roman Abramovici a fost folosit ca intermediar pentru transmiterea unor mesaje între părți.

Zelenski a descris discuțiile purtate prin acesta ca fiind încercări de clarificare a pozițiilor, însă a subliniat că Ucraina nu își va schimba obiectivele fundamentale privind integritatea teritorială.

„Nu vom pleca... și nu vă vom oferi victoria într-un astfel de mod”, a fost mesajul transmis, potrivit președintelui ucrainean, în legătură cu regiunea Donbas.

Posibilitatea unor negocieri directe cu Putin

În ciuda tensiunilor și a escaladării retoricii, Zelenski a afirmat că este dispus să participe la negocieri directe cu Vladimir Putin „în orice format”, menționând că rolul unor mediatori internaționali, inclusiv al Statelor Unite sau al liderilor europeni, ar putea fi esențial.

„Nu contează. Ceea ce contează este să oprim acest lucru cât mai repede posibil”, a spus liderul de la Kiev.

Declarațiile sale vin într-un moment în care presiunea diplomatică internațională pentru reluarea discuțiilor de pace crește, pe fondul intensificării conflictului și al evoluțiilor militare de pe front.