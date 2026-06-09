Acoperișul unei grădinițe din Prahova a luat foc. 29 de copii au fost evacuați

Sursă: Realitatea.net

Pompierii intervin marți la o grădiniță din satul Țărculești, județul Prahova, după ce acoperișul clădirii a fost cuprins de flăcări. Toți copiii și cadrele didactice au reușit să se evacueze la timp, fără să existe victime.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Prahova, incendiul a izbucnit la grădinița din satul Țărculești, comuna Gornet-Cricov. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție: două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de la Garda de Intervenție Urlați, o autospecială de stingere de la Punctul de Lucru Apostolache, precum și o autospecială de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă de la Detașamentul Mizil.

„Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Copiii și profesorii au fost evacuați la timp

Autoritățile au anunțat că toate persoanele aflate în clădire s-au evacuat în siguranță înainte ca incendiul să se extindă. Este vorba despre 29 de copii și 3 cadre didactice. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Intervenția pompierilor este în desfășurare

Pompierii continuă intervenția pentru localizarea și stingerea completă a incendiului. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cauza izbucnirii focului.