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Franța interzice consumul de alcool în spațiile publice din zonele afectate de caniculă

Caniculă

Caniculă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 09:10
Actualizat21 iun. 2026, 09:20

Autoritățile franceze au anunțat că vor interzice consumul de alcool în spațiile publice din regiunile aflate sub alertă roșie de caniculă, pe durata evenimentului anual „Fête de la Musique”, desfășurat duminică în întreaga țară. Măsura vine în contextul unui val de căldură extremă care afectează peste o treime din teritoriul Franței.

Serviciul meteorologic Météo-France a emis cea mai înaltă alertă de caniculă pentru 35 de departamente, inclusiv pentru Paris, estimând că aproximativ 26 de milioane de persoane vor fi afectate. Alte 45 de departamente se află sub alertă portocalie.

Guvernul francez a transmis că, pentru toate evenimentele organizate de stat și instituțiile sale, nu va fi oferit alcool. Decizia are scopul de a reduce riscurile asociate temperaturilor ridicate și de a evita suprasolicitarea serviciilor medicale și de urgență.

„Combinația dintre alcool, căldură și proximitatea față de apă reprezintă factori de risc care nu se îmbină bine”, a avertizat primarul Parisului, Emmanuel Grégoire. Autoritățile au făcut apel la populație să se hidrateze corespunzător și să respecte recomandările de protecție împotriva caniculei în timpul festivalurilor și concertelor organizate în aer liber.

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