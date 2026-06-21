Franța interzice consumul de alcool în spațiile publice din zonele afectate de caniculă

Publicat 21 iun. 2026, 09:10 Actualizat 21 iun. 2026, 09:20

Autoritățile franceze au anunțat că vor interzice consumul de alcool în spațiile publice din regiunile aflate sub alertă roșie de caniculă, pe durata evenimentului anual „Fête de la Musique”, desfășurat duminică în întreaga țară. Măsura vine în contextul unui val de căldură extremă care afectează peste o treime din teritoriul Franței.

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