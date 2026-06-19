Se ascut săbiile între Polonia și Ucraina. Nawrocki i-a retras lui Zelenski cea mai înaltă distincție a țării

Ucraina a denunțat vineri o 'eroare strategică' și o decizie 'disprețuitoare' după anunțul făcut de președintele polonez Karol Nawrocki ca retrage cea mai înaltă distincție a țării omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe fondul tensiunilor legate de istoria comună a celor două țări, relatează France Presse.
'Regretăm că emoțiile au prevalat la Varșovia și au determinat responsabilii politici polonezi să ia măsuri nejustificate, impulsive și pline de dispreț', a declarat pe Facebook șeful diplomației ucrainene Andrii Sibiga, evocând o 'escaladare inutilă' între cele două țări. El a indicat că restituie Poloniei o altă distincție, pe care o primise el însuși, în semn de protest.
Polonia retrage Ordinul Vulturului Alb acordat lui Zelenski
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat vineri că retrage cea mai înaltă distincție a țării sale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Ordinul Vulturului alb.
Această decizie, de înaltă valoare simbolică, ar putea afecta relațiile bilaterale, Varșovia fiind unul dintre cei mai înfocați susținători ai Kievului, atât pe plan militar, cât și umanitar, de la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022.
În aprilie 2023, remiterea acestei decorații lui Volodimir Zelenski fusese percepută ca expresie a unei solidarități excepționale între cele două țări.
Tensiuni reaprinse de controversa legată de UPA
Ca răspuns la decizia, la sfârșitul lunii mai, a lui Zelenski de a denumi o unitate militară cu numele Armatei insurecționale ucrainene (UPA) - organizație naționalistă din cel de-al Doilea Război Mondial, considerată în Polonia responsabilă de moartea a peste 100.000 de polonezi - președintele Nawrocki s-a declarat 'indignat' și a propus retragerea distincției poloneze omologului său ucrainean.
'Pentru majoritatea zdrobitoare a societății poloneze, UPA rămâne înainte de toate o formațiune responsabilă de crime brutale comise împotriva cetățenilor Republicii Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial', și-a justificat gestul președintele polonez într-o alocuțiune publicată vineri seara pe rețeaua X.
Poziția președintelui polonez față de Ucraina, înainte de mandat
Înainte de venirea sa la putere în 2025, Nawrocki nu și-a ascuns niciodată opiniile critice față de Kiev, arătându-se ostil aderării Ucrainei la NATO și UE. El a blocat de asemenea legislația care prelungea ajutoarele special pentru refugiații ucraineni în Polonia și nu s-a dus niciodată la Kiev, în pofida numeroaselor invitații din partea ucraineană.
Reacția Kievului și disputa istorică din jurul UPA
La rândul său, Kievul a asigurat că alegerea numelui unității sale militare nu a vizat Polonia, notează AFP.
UPA a fost aripa militară a unei mișcări care milita pentru independența ucraineană și care a luptat împotriva Armatei roșii, dar s-a confruntat de asemenea cu rezistența poloneză și a ucis civili polonezi și evrei. UPA a colaborat uneori cu naziștii, întorcând armele împotriva lor în alte momente.
În Ucraina, UPA este totuși onorată drept o forță care a luptat pentru independența țării, mai ales după începutul invaziei ruse în 2022.
Kievul a recunoscut masacrarea polonezilor comisă de UPA și a cerut scuze oficiale Varșoviei, dar respinge termenul de genocid oficializat în Polonia în 2016 de parlamentul dominat atunci de partidul naționalist Lege și Justiție (PiS).
Încercări de reconciliere și tensiuni politice interne în Polonia
În 2025, după ani de întrerupere, cele două țări au reluat deshumarea victimelor masacrului din Volânia (nord-vestul Ucrainei actuale).
Decizia recentă a lui Zelenski a provocat emoție la nivelul întregii clase politice poloneze.
Pus în încurcătură, premierul polonez Donald Tusk, un proeuropean și un susținător fervent al Ucrainei, a apreciat într-un prim moment situația drept 'îngrijorătoare'.
El a cerut celor doi președinți 'să găsească un mijloc mai bun decât schimbul de lovituri pentru a dezamorsa aceste emoții', cerând totodată părții ucrainene să-și asume 'responsabilitatea acestei crize și deci și mijloacele de a ieși din ea'.
Tusk a subliniat de asemenea că sprijinul pentru Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei este în interesul Poloniei. 'Dacă Ucraina pierde acest război, dacă aceasta urmează să se întâmple, Polonia se va afla într-o situație dramatic mai dificilă', a afirmat el marți.
Context internațional și opinia publică
Răspunsul lui Nawrocki intervine tocmai când o conferință internațională pentru reconstrucția Ucrainei urmează să se desfășoare la sfârșitul lunii la Gdansk, coorganizată de președintele ucrainean.
Polonia găzduiește aproape un milion de refugiați ucraineni, potrivit datelor Eurostat. Conform unui sondaj recent al portalului Onet.pl, 65% dintre polonezi estimează că decizia lui Zelenski are o influență negativă asupra percepției lor despre relațiile polono-ucrainene.
Un alt sondaj publicat la începutul anului arăta că 48% dintre polonezi erau în continuare favorabili primirii de ucraineni, 46% i se opuneau, în timp ce imediat după începerea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, 94% dintre ei erau favorabili găzduirii ucrainenilor.