Se ascut săbiile între Polonia și Ucraina. Nawrocki i-a retras lui Zelenski cea mai înaltă distincție a țării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 23:56

Ucraina a denunțat vineri o 'eroare strategică' și o decizie 'disprețuitoare' după anunțul făcut de președintele polonez Karol Nawrocki ca retrage cea mai înaltă distincție a țării omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe fondul tensiunilor legate de istoria comună a celor două țări, relatează France Presse.

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