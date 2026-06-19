Au vrut să doboare dronele, dar au aruncat în aer propriul rezervor. Capacul uriaș a sărit zeci de metri în aer după impactul unei rachete rusești, arată noi informații

Un nou episod stânjenitor pentru autoritățile de la Moscova face valuri în presa internațională după apariția unor imagini filmate în timpul recentului atac cu drone asupra capitalei Rusiei. Înregistrările, distribuite masiv pe rețelele sociale și preluate de publicații străine, surprind momentul în care un rezervor de petrol explodează violent, iar imaginile au alimentat speculațiile că instalația nu ar fi fost lovită direct de o dronă ucraineană, ci de o rachetă lansată chiar de sistemul de apărare antiaeriană al Rusiei.
Potrivit relatărilor apărute după incident, imaginile ar putea pune sub semnul întrebării explicațiile inițiale privind cauza incendiului izbucnit la unul dintre cele mai importante obiective energetice din apropierea Moscovei.
Explozie uriașă surprinsă de camere
Filmarea devenită virală arată cum un proiectil ghidat intră în cadru cu viteză mare și lovește rezervorul de petrol. La impact urmează o explozie puternică, iar acoperișul metalic al instalației este proiectat la mare înălțime.
În doar câteva secunde, zona este acoperită de flăcări și de un nor dens de fum negru care se ridică deasupra complexului industrial.
Imaginile au fost analizate de numeroși observatori militari și de presa internațională, deoarece secvențele par să sugereze că lovitura a venit din partea unei rachete antiaeriene aflate în misiune de interceptare.
Ipoteza care pune Moscova într-o lumină nefavorabilă
Conform informațiilor care însoțesc înregistrarea, rezervorul ar fi putut fi atins accidental de o rachetă lansată de sistemele de apărare ale Moscovei în timpul operațiunilor de respingere a atacului ucrainean.
Publicația britanică The Sun susține că imaginile ar indica faptul că propriile sisteme defensive ale Rusiei ar fi provocat distrugerea depozitului de petrol.
Dacă această variantă se confirmă, incidentul ar reprezenta unul dintre cele mai jenante episoade pentru apărarea aeriană rusă din ultimele luni, în contextul în care Kremlinul insistă că majoritatea dronelor ucrainene sunt interceptate înainte de a-și atinge țintele.
Moscova, sub unul dintre cele mai ample atacuri cu drone
Incidentul s-a produs în timpul unui nou val de atacuri lansate de ucraineni asupra teritoriului rus. Autoritățile locale și presa rusă au descris operațiunea drept una dintre cele mai ample desfășurate până acum împotriva regiunii Moscova.
În mai multe zone ale capitalei și din împrejurimi au fost raportate explozii și incendii, după activarea sistemelor de apărare antiaeriană.
Presiunea asupra apărării ruse a fost una considerabilă, în condițiile în care numeroase drone au fost detectate simultan în apropierea capitalei.
Una dintre cele mai importante instalații energetice ar fi fost afectată
Printre obiectivele care ar fi avut de suferit în urma atacului se numără și rafinăria Kapotnia, considerată una dintre cele mai importante surse de combustibil pentru Moscova și zona metropolitană.
De asemenea, au fost raportate incendii în apropierea unor instalații aparținând Gazprom, precum și pagube produse unor obiective comerciale și industriale.
Imaginile cu rezervorul cuprins de flăcări au devenit rapid simbolul acestui nou atac, mai ales din cauza suspiciunilor că explozia ar fi fost provocată de o eroare a propriilor sisteme de apărare.
Atacurile continuă de ambele părți
În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că loviturile asupra infrastructurii din Rusia reprezintă un răspuns la atacurile efectuate de Moscova asupra orașelor ucrainene.
De partea cealaltă, autoritățile ruse afirmă că au reușit să doboare un număr mare de drone, însă amploarea operațiunii a pus la încercare capacitatea sistemelor defensive.
Consecințele s-au resimțit inclusiv în transportul aerian. Sute de curse au fost anulate sau întârziate, iar măsurile de securitate au fost întărite în mai multe puncte sensibile din capitala Rusiei, inclusiv în apropierea Pieței Roșii.
În timp ce autoritățile ruse încearcă să clarifice circumstanțele incidentului, imaginile cu explozia continuă să alimenteze dezbaterea privind eficiența și siguranța sistemelor de apărare care protejează Moscova.