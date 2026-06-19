Au vrut să doboare dronele, dar au aruncat în aer propriul rezervor. Capacul uriaș a sărit zeci de metri în aer după impactul unei rachete rusești, arată noi informații

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 21:18

Un nou episod stânjenitor pentru autoritățile de la Moscova face valuri în presa internațională după apariția unor imagini filmate în timpul recentului atac cu drone asupra capitalei Rusiei. Înregistrările, distribuite masiv pe rețelele sociale și preluate de publicații străine, surprind momentul în care un rezervor de petrol explodează violent, iar imaginile au alimentat speculațiile că instalația nu ar fi fost lovită direct de o dronă ucraineană, ci de o rachetă lansată chiar de sistemul de apărare antiaeriană al Rusiei.

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