Fostă profesoară, acuzată de relații sexuale cu elevi. Femeia era șantajată de minori pentru a le mări notele

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 iun. 2026, 21:30

Un scandal de proporții zguduie sistemul de învățământ din statul american Georgia, după ce o fostă profesoară de științe a fost acuzată că ar fi întreținut relații sexuale cu mai mulți elevi minori. Ancheta a scos la iveală detalii șocante, inclusiv acuzații potrivit cărora unii adolescenți ar fi încercat să o șantajeze pentru a obține note mai bune la școală.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre relatii sexuale