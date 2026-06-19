Fostă profesoară, acuzată de relații sexuale cu elevi. Femeia era șantajată de minori pentru a le mări notele

Un scandal de proporții zguduie sistemul de învățământ din statul american Georgia, după ce o fostă profesoară de științe a fost acuzată că ar fi întreținut relații sexuale cu mai mulți elevi minori. Ancheta a scos la iveală detalii șocante, inclusiv acuzații potrivit cărora unii adolescenți ar fi încercat să o șantajeze pentru a obține note mai bune la școală.
Profesoara, în centrul unei anchete complexe
Maris Nichols, fost cadru didactic la Liceul Alexander din Georgia, a intrat în atenția autorităților după apariția unor informații privind comportamente nepotrivite în raport cu elevii. Pe măsură ce investigațiile au avansat, anchetatorii au descoperit elemente care au extins considerabil amploarea dosarului.
Potrivit documentelor judiciare citate de presa americană, femeia ar fi deținut un cont pe o platformă destinată conținutului pentru adulți, informație care ar fi ajuns la cunoștința unor elevi.
Acuzații de șantaj în schimbul unor note mai bune
Conform informațiilor apărute în anchetă, mai mulți adolescenți ar fi folosit existența acestui cont pentru a exercita presiuni asupra profesoarei, solicitând favoruri academice și note mai mari.
Autoritățile verifică în prezent toate circumstanțele în care ar fi avut loc aceste presupuse acte de șantaj, precum și legătura acestora cu acuzațiile principale formulate în dosar.
Șase adolescenți, identificați ca presupuse victime
Anchetatorii susțin că femeia este cercetată pentru presupuse infracțiuni care ar fi implicat șase elevi minori. În cadrul investigației, polițiștii au analizat mai multe probe și au solicitat imagini de supraveghere din diverse locații unde ar fi avut loc întâlniri între profesoară și adolescenți.
De asemenea, au fost dispuse expertize și recoltări de probe biologice pentru clarificarea tuturor aspectelor din dosar.
Două arestări în decurs de două săptămâni
Fosta profesoară a fost arestată inițial după ce autoritățile au strâns indicii privind presupuse contacte sexuale cu un elev în incinta unității de învățământ și într-un autoturism.
La scurt timp, ancheta a fost extinsă, iar femeia a fost arestată din nou, fiind vizată de alte acuzații grave. Procurorii au formulat mai multe capete de acuzare, printre care infracțiuni de natură sexuală asupra minorilor, corupere de minori și distrugere de probe.
Autoritățile americane continuă cercetările pentru stabilirea tuturor faptelor și a eventualelor responsabilități penale.