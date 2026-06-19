Bărbatul care a ucis două românce în Italia, condamnat pe viață

Publicat 19 iun. 2026, 20:34 Sursă Realitatea PLUS

Românul care a îngrozit Italia a fost condamnat la închisoare pe viață! Vasile Frumuzache a ucis două femei, tot românce și le-a abandonat trupurile în curtea unei case părăsite din Toscana.

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