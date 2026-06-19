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Bărbatul care a ucis două românce în Italia, condamnat pe viață

Român criminal

Român criminal

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat19 iun. 2026, 20:34
SursăRealitatea PLUS

Românul care a îngrozit Italia a fost condamnat la închisoare pe viață! Vasile Frumuzache a ucis două femei, tot românce și le-a abandonat trupurile în curtea unei case părăsite din Toscana.

Românul care a omorât două prostituate în Italia a fost condamnat pe viață

Criminalul va fi ținut timp de 18 luni izolat în celulă, fără să aibă parte de contact cu alte persoane.

De asemenea, el este obligat să despăgubească familiile celor două victime.

Românul în vârstă de 33 de ani se află după gratii din iunie 2025.

El recunoscuse încă de atunci că le-a ucis pe cele două femei ce practicau prostituția.

Una a fost omorâtă pentru că l-a refuzat, iar cealaltă, susține el, l-ar fi șantajat că îi spune totul soției dacă nu primește 10.000 de euro.

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