Un român a fost condamnat în Marea Britanie pentru incendierea proprietăților lui Keir Starmer

Un cetățean român și unul ucrainean au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie după ce au incendiat proprietăți asociate premierului Keir Starmer, într-o operațiune orchestrată online prin Telegram.
Stanislav Carpiuc, cetățean român născut în Ucraina, a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare, iar Roman Lavrinovici, cetățean ucrainean, a fost condamnat la 7 ani.
Ambii au fost găsiți vinovați de conspirație în vederea distrugerii de bunuri, iar Lavrinovici a primit o condamnare suplimentară pentru provocarea de incendii din imprudență. Un al treilea inculpat, Petro Pocinok (35 de ani), a fost achitat.
Recrutare prin Telegram, plată în criptomonede
Ancheta a stabilit că Lavrinovici a fost recrutat online de o persoană vorbitoare de limbă rusă care folosea pseudonimul „El Money". Aceasta i-ar fi oferit aproximativ 3.000 de lire sterline în criptomonede în schimbul comiterii atacurilor și filmării lor, cu scopul de a genera un climat de teamă în jurul premierului britanic. Nu toți inculpații au primit sumele promise.
Trei atacuri în mai puțin de o săptămână
Primul atac a avut loc pe 8 mai 2025, când un autoturism Toyota RAV4 aparținând anterior lui Keir Starmer a fost incendiat în cartierul Kentish Town din nordul Londrei. Pe 11 și 12 mai au urmat alte două incidente: unul vizând o locuință din Islington și altul o fostă proprietate a premierului din Kentish Town, unde locuia familia unei rude apropiate la momentul atacului.
Judecătorul a subliniat gravitatea faptelor și a criticat dur comportamentul inculpatului ucrainean, calificându-l drept „pion" într-o operațiune cu potențial de a pune vieți în pericol.
Posibile legături cu rețele pro-ruse
Identitatea lui „El Money” nu a fost confirmată oficial în instanță, însă BBC a relatat că ar putea fi vorba despre Evgheni Likșin, un diplomat rus de 23 de ani și fiul unui oficial de rang înalt. Financial Times a indicat că acesta ar fi operat din Rusia și ar avea legături cu gruparea de hackeri pro-ruși NoName057(16).