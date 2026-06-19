Dieta secretă de la Casa Albă. JD Vance și Robert F. Kennedy Jr ar fi slăbit rapid cu un regim inspirat din bucătăria românească

O transformare fizică neașteptată a unor oficiali de rang înalt din administrația americană a atras atenția presei internaționale și a generat discuții aprinse în culisele politicii de la Washington.
În centrul atenției se află o dietă bazată pe alimente fermentate și restricții alimentare stricte, despre care susținătorii spun că ar produce rezultate rapide în ceea ce privește pierderea în greutate și starea generală de sănătate.
Regimul, asociat cu mai mulți membri ai administrației, este descris ca o schimbare radicală față de obiceiurile alimentare anterioare, dominate de fast-food și mese rapide.
De la fast-food la alimente fermentate: schimbarea de la Casa Albă
Potrivit Wall Street Journal, mai mulți consilieri și oficiali de la vârful administrației americane ar fi renunțat la alimentația de tip fast-food în favoarea unui meniu bazat pe legume fermentate, carne slab procesată și fructe.
Accentul acestei diete ar fi pus pe refacerea florei intestinale și reducerea grăsimii viscerale, elemente considerate esențiale pentru îmbunătățirea sănătății generale. Secretul siluetei subțiate a oficialilor este o dietă axată pe refacerea florei intestinale și topirea grăsimii din jurul organelor.
Programul este asociat cu dr. Sean O’Mara, medic cunoscut pentru abordările sale nutriționale aplicate unor persoane din mediul politic și administrativ.
„Nimic nu îmbunătățește mai mult aspectul cuiva și performanța sa decât o sănătate optimă”, a declarat dr. O’Mara.
Rezultate rapide și exemple din administrație
Unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai regimului este Robert F. Kennedy Jr., care ar fi adoptat acest stil alimentar în urmă cu aproximativ un an. Potrivit declarațiilor sale, schimbarea ar fi avut efecte vizibile într-un timp relativ scurt.
„În 30 de zile am pierdut aproape 9 kilograme. Regimul mi-a eliminat durerile și fibrilațiile atriale. JD Vance este și el la dietă, iar diferența se vede cu ochiul liber”, a spus acesta în cadrul unui eveniment public.
În jurul acestui regim alimentar s-ar fi format un cerc tot mai larg de oficiali, printre care Howard Lutnick și Sean Duffy, care ar fi adoptat propriile variante ale dietei, adaptate programului lor încărcat.
Potrivit relatărilor, discuțiile despre alimentație ar fi ajuns chiar și în timpul ședințelor oficiale, unde schimbul de sfaturi nutriționale ar fi devenit o temă recurentă.
JD Vance și varianta strictă a dietei
Vicepreședintele JD Vance este prezentat ca unul dintre cei mai disciplinați adepți ai acestui regim, cu un meniu strict structurat și adaptat programului zilnic.
La prânz, acesta ar consuma ouă, legume fermentate și fructe de pădure, iar seara ar opta pentru carne slabă, însoțită constant de porții de varză murată.
„La prânz, Vance consumă ouă, varză murată, castraveți murați, mure și zmeură, iar la cină optează pentru carne de vită sau miel, însoțite obligatoriu de varză murată.”
Chiar și în timpul deplasărilor oficiale, alimentația ar rămâne strict controlată, cu evitarea carbohidraților și preferință pentru proteine simple și produse fermentate.
Rolul medicului Sean O’Mara în popularizarea regimului
Creatorul programului, dr. Sean O’Mara, susține că dieta nu are doar un impact estetic, ci și unul funcțional, influențând performanța fizică și mentală.
„Îmi place să lucrez cu oameni mai în vârstă, pentru că randamentul investiției e mai mare… e ca și cum ai salva o navă pe cale să se scufunde”, a explicat acesta.
Deși detaliile medicale individuale rămân confidențiale, regimul continuă să fie discutat în cercurile politice de la Washington, unde este privit ca un fenomen care îmbină nutriția, performanța și imaginea publică a liderilor.