Tensiune între SUA și Italia. Meloni îl face mincinos pe Trump

Publicat 19 iun. 2026, 18:43 Sursă Realitatea PLUS

Donald Trump și Giorgia Meloni, cândva aliați apropiați, sunt în mijlocul unui scandal uriaș după Summitul G7! Meloni s-a revoltat după ce liderul de la Casa Albă a susținut că ea s-ar fi rugat de el să facă o fotografie împreună.

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