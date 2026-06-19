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Tensiune între SUA și Italia. Meloni îl face mincinos pe Trump

Meloni și Trump

Meloni și Trump

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 18:43
SursăRealitatea PLUS

Donald Trump și Giorgia Meloni, cândva aliați apropiați, sunt în mijlocul unui scandal uriaș după Summitul G7! Meloni s-a revoltat după ce liderul de la Casa Albă a susținut că ea s-ar fi rugat de el să facă o fotografie împreună.

Donald Trump: „Meloni s-a rugat să facem o poză. Am făcut-o din milă!”

„Declarațiile lui Donald Trump sunt complet inventate. Sincer, sunt uimită. Nu știu de ce președintele Statelor Unite se comportă așa față de aliații săi: nu este prima dată, în plus. Pot spune doar că este dezamăgitor că nu dă dovadă de aceeași determinare față de dușmanii Occidentului și ai Statelor Unite, pe ai căror lideri îi tratează în schimb cu mult mai multă indulgență. Iată un lucru pe care ar trebui să-l țină minte: nici eu, nici Italia nu cerșim vreodată.”, a zis Giorgia Meloni.

Declarația lui Donald Trump a fost făcută într-un interviu telefonic, acordat unei televiziuni din Italia. Președintele american a afirmat că a acceptat fotografia cu Giorgia Meloni „din milă”, după ce aceasta ar fi insistat.

„Nu știu ce să spun. M-a implorat să fac o fotografie cu ea. Își dorea atât de mult o fotografie cu mine. Nu aș fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea.”, a completat Donald Trump.

Scandalul a avut și efecte diplomatice. Ministrul italian de Externe și-a anulat o vizită programată în Statele Unite, considerând declarațiile lui Trump ofensatoare la adresa Italiei.

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