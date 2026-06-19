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Extern· 1 min citire
Tensiune între SUA și Italia. Meloni îl face mincinos pe Trump
Meloni și Trump
Publicat19 iun. 2026, 18:43
SursăRealitatea PLUS
Donald Trump și Giorgia Meloni, cândva aliați apropiați, sunt în mijlocul unui scandal uriaș după Summitul G7! Meloni s-a revoltat după ce liderul de la Casa Albă a susținut că ea s-ar fi rugat de el să facă o fotografie împreună.
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