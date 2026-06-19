Românul acuzat de spionaj în favoarea Ucrainei, condamnat definitiv la 15 ani de colonie cu regim sever, în Rusia

Condamnare dură în Rusia pentru un tânăr român de 23 de ani. Tribunalul Regional Krasnodar a dictat vineri o sentință definitivă împotriva lui Adrian David Cherciu, care va petrece următorii 15 ani într-o colonie penală de maximă securitate. Autoritățile ruse îl acuză pe acesta că ar fi desfășurat acțiuni de spionaj pe teritoriul Federației Ruse în beneficiul serviciilor de informații din Ucraina.
Sentința definitivă la 15 ani de detenție cu regim sever primită de Adrian David Cherciu scoate la iveală detaliile unei operațiuni complexe de spionaj militar. Potrivit Centrului de Relații Publice al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), citat de agenția Interfax, tânărul român născut în anul 2002 a activat ca agent pe teritoriul regiunii Krasnodar, având ca țintă directă infrastructura de apărare a Federației Ruse.
Anchetatorii ruși au stabilit că, în luna august a anului 2024, Adrian Cherciu a acționat la instrucțiunile directe ale serviciilor de informații din Ucraina. Aflat în orașul turistic Soci, situat pe malul Mării Negre, tânărul a colectat și a transmis coordonatele exacte ale sistemelor de apărare antiaeriană care protejau regiunea.
În schimbul acestor secrete militare, un curator ucrainean i-ar fi promis cetățeanului român sprijin logistic total. Planul presupunea ca serviciile speciale de la Kiev să îl ajute pe Cherciu să părăsească în siguranță teritoriul Federației Ruse pentru a se alătura ulterior unei unități de voluntari înarmați din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei — grupare considerată ilegală de legislația de la Moscova.
Traseul capturării: De la arestarea din Abhazia la capcana FSB
Traseul juridic și de securitate al tânărului a fost marcat de episoade tensionate și de două rețineri succesive. Prima barieră s-a lovit pe 10 decembrie 2024, când autoritățile din regiunea separatistă Abhazia au anunțat arestarea românului, acuzându-l tot de spionaj și de încercarea de a culege date despre instalațiile militare locale. La scurt timp după acel incident, structurile separatiste au decis expulzarea sa.
Libertatea lui Adrian Cherciu a fost însă de scurtă durată. În aprilie 2025, ofițerii FSB au declanșat o operațiune specială și l-au reținut din nou, de această dată chiar la Soci, transformând dosarul său într-o anchetă penală federală de maximă importanță.
Condamnat pe baza Articolului 276: Avertismentul Moscovei
În urma procesului, Tribunalul Regional Krasnodar l-a găsit vinovat pe cetățeanul român de încălcarea Articolului 276 din Codul Penal al Federației Ruse, care reglementează faptele de spionaj. „Prin hotărâre judecătorească, străinul a fost găsit vinovat și condamnat la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate”, au confirmat reprezentanții FSB, precizând că decizia a intrat deja în vigoare.
Prin intermediul acestui caz intens mediatizat în presa rusă, FSB a lansat și un avertisment public pe un ton dur. Serviciul de securitate de la Moscova a transmis că monitorizează activ tentativele Ucrainei de a recruta cetățeni străini și a subliniat că orice persoană care acceptă să ofere sprijin „inamicului” pe teritoriul Rusiei va fi identificată rapid și trasă la răspundere penală maximă.