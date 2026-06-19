Românul acuzat de spionaj în favoarea Ucrainei, condamnat definitiv la 15 ani de colonie cu regim sever, în Rusia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 iun. 2026, 11:02

Condamnare dură în Rusia pentru un tânăr român de 23 de ani. Tribunalul Regional Krasnodar a dictat vineri o sentință definitivă împotriva lui Adrian David Cherciu, care va petrece următorii 15 ani într-o colonie penală de maximă securitate. Autoritățile ruse îl acuză pe acesta că ar fi desfășurat acțiuni de spionaj pe teritoriul Federației Ruse în beneficiul serviciilor de informații din Ucraina.

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