Putin îi îndeamnă pe adepții valorilor tradiționale să își construiască viitorul în Rusia și a instituit o viză specială în acest sens

Rusia continuă să promoveze un program destinat cetățenilor străini care împărtășesc ceea ce Moscova numește „valorile tradiționale rusești”.
Potrivit autorităților de la Kremlin, peste 1.000 de persoane din diferite colțuri ale lumii au primit în 2025 așa-numita viză „anti-woke”, un mecanism lansat pentru a atrage în Federația Rusă oameni nemulțumiți de direcția ideologică a statelor din care provin, scrie Economic Times.
Datele au fost prezentate miercuri de agenția de presă de stat RIA Novosti, într-un context în care conducerea rusă continuă să își promoveze mesajul conservator și să îl transforme într-un element central al discursului politic.
Peste o mie de persoane au primit viza specială în ultimul an
Conform informațiilor oferite de Aleksei Klimov, directorul Departamentului Consular din cadrul Ministerului rus de Externe, nu mai puțin de 1.112 vize au fost acordate în ultimul an în baza acestui program.
Autoritățile ruse susțin că măsura este destinată cetățenilor din state care, în opinia Moscovei, promovează politici incompatibile cu valorile tradiționale apărate de Rusia.
Potrivit Ministerului rus de Externe, aceste vize sunt adresate cetățenilor unor țări care „impun orientări ideologice neoliberale distrugătoare care sunt contrare valorilor spirituale şi morale tradiţionale ruseşti”.
Programul a fost introdus în 2024 și a devenit rapid cunoscut în presa occidentală sub denumirea de viză „anti-woke”.
Cine poate solicita documentul
Inițiativa este deschisă unui număr mare de state. Printre țările ale căror cetățeni pot aplica pentru această categorie de viză se numără state europene, dar și Statele Unite, Japonia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud și Singapore.
Programul se adresează în special persoanelor care resping pozițiile politice adoptate de propriile guverne în raport cu Rusia și care se declară apropiate de valorile promovate de Kremlin.
Viza permite o singură intrare pe teritoriul Federației Ruse și oferă posibilitatea unui sejur de până la trei luni. După această perioadă, beneficiarul poate solicita un permis de ședere.
Germania, Franța și Statele Unite conduc clasamentul
Datele prezentate de Aleksei Klimov arată că cele mai multe vize acordate în 2025 au mers către cetățeni proveniți din Germania, Franța și Statele Unite.
Germania ocupă primul loc, cu 168 de vize acordate, fiind urmată de Franța, cu 140 de beneficiari, și de Statele Unite, cu 105 persoane care au primit documentul.
Pe lista statelor din care provin beneficiari ai programului se mai regăsesc Italia, Letonia, Canada, Lituania și Australia.
Ministerul rus de Externe nu a oferit însă informații privind numărul celor care au rămas efectiv în Rusia după obținerea vizei și nici câți dintre beneficiari au solicitat ulterior drept de ședere.
Mesajul transmis de Vladimir Putin
La începutul lunii iunie, președintele rus Vladimir Putin a făcut referire la acest program în cadrul unei ceremonii oficiale în care a înmânat mai multe distincții de stat.
Liderul de la Kremlin a prezentat inițiativa drept o oportunitate pentru persoanele care consideră că valorile familiale sunt puse sub presiune în alte state.
„Într-un anumit număr de ţări, din nefericire, se încearcă abolirea valorilor familiale tradiţionale”, declara Vladimir Putin.
„Iar noi îi susţinem pe cei care, confruntaţi cu asemenea presiune, vor veni să trăiască, să muncească şi să-şi crească copiii în Rusia. Bine aţi venit”, adăuga el.
Războiul din Ucraina a amplificat discursul conservator al Kremlinului
După declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, în urmă cu mai bine de patru ani, conducerea rusă și-a accentuat semnificativ mesajele conservatoare și antioccidentale.
Kremlinul prezintă conflictul drept o confruntare existențială cu Occidentul și cu sistemul de valori promovat de acesta, pe care îl descrie frecvent ca fiind decadent și incompatibil cu modelul social pe care Rusia dorește să îl apere.
În paralel, autoritățile ruse au adoptat măsuri tot mai dure împotriva minorităților sexuale.
Un moment important în această direcție a fost decizia Curții Supreme a Rusiei de la finalul anului 2023, când „mişcarea internaţională LGBT” a fost declarată organizație „extremistă” și interzisă pe teritoriul Federației Ruse.