USR refuză să voteze cabinetul lui Eugen Tomac. Șansele de învestire scad dramatic
USR refuză să voteze cabinetul lui Eugen Tomac
Tensiuni majore pe scena politică, după ce premierul desemnat Eugen Tomac se confruntă cu o opoziție tot mai clară din partea principalelor formațiuni parlamentare. Potrivit surselor Realitatea PLUS, membri Uniunii Salvați România ar fi decis, în proporție covârșitoare, să nu susțină viitorul guvern, ceea ce complică semnificativ șansele de învestire.
Momentul este considerat esențial pentru direcția politică a formațiunii și pentru viitorul cabinetului propus de Eugen Tomac.
USR, tot mai departe de susținerea guvernului
În interiorul USR, semnalele de respingere a noului executiv par să se fi consolidat. Surse politice susțin că majoritatea filialelor județene s-au pronunțat împotriva susținerii guvernului, ceea ce indică o lipsă de consens intern în favoarea participării la o majoritate parlamentară.
La finalul ședinței, voturile și-au spus cuvântul: Doar 5 au fost înregistrate pentru susținere iar 131 au fost impotriva investirii guvernului Tomac. S-a înregistrat doar o abținere.
În cadrul ședinței s-a discutat și despre felul în care o astfel de decizie va afecta relația cu președintele, spun surse Realitatea PLUS.
Luni, după o întâlnire între Eugen Tomac și conducerea USR, liderul partidului, Dominic Fritz, a transmis deja un mesaj rezervat, afirmând că formațiunea „vede cu greu” posibilitatea de a susține acest cabinet în Parlament.
Această poziționare sugerează o distanțare treptată a USR față de proiectul politic propus de premierul desemnat, înainte chiar de prezentarea oficială a programului de guvernare și a listei de miniștri.
PNL a anunțat oficial că nu susține noul executiv
Situația devine și mai complicată după ce Partidul Național Liberal a decis, joi, să nu susțină Guvernul propus de Eugen Tomac. Decizia a fost luată înainte ca premierul desemnat să își prezinte programul de guvernare și echipa completă de miniștri.
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a explicat că lipsa unei majorități clare în Parlament face imposibilă susținerea unui executiv funcțional, capabil să implementeze reforme.
„De ce am luat această decizie? În primul rând pentru că, dat fiind situaţia în care avem un guvern fără o susţinere politică explicită, deci fără o susţinere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România şi deci nu este o soluţie guvernamentală în momentul de faţă”, a declarat Ilie Bolojan.
Presiune politică înaintea deciziei finale
În acest context, șansele de învestire ale guvernului condus de Eugen Tomac par tot mai reduse, în lipsa unui sprijin parlamentar clar. Cu două dintre principalele formațiuni politice deja distanțate de proiect, negocierile pentru formarea unei majorități devin extrem de dificile.
Decizia oficială a USR, așteptată vineri, ar putea fi decisivă pentru viitorul cabinetului, în condițiile în care susținerea politică rămâne principala condiție pentru validarea unui nou guvern în Parlament.
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