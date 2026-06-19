Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat asupra consolidării capacităților militare ale țărilor europene și ale NATO. Oficialul rus susține că statele occidentale se pregătesc pentru un posibil conflict cu Rusia până în 2030 și afirmă că o astfel de evoluție ar putea avea consecințe grave.
Declarațiile apar într-un articol pregătit pentru publicare, dar care nu a mai fost publicat. În text, Lavrov critică extinderea NATO spre est, sprijinul militar acordat Ucrainei și discuțiile din Europa privind apărarea și descurajarea nucleară.
Lavrov spune că Europa își întărește capacitățile militare
Serghei Lavrov susține că Rusia urmărește cu îngrijorare creșterea capacităților militare ale Europei, inclusiv în domeniul nuclear. Ministrul rus de Externe afirmă că militarizarea UE și discuțiile despre „autonomia strategică” ar putea crește riscul unei confruntări directe între NATO și Rusia. Oficialul rus leagă aceste avertismente de sprijinul militar oferit Ucrainei de statele UE și NATO. El susține că o confruntare directă între NATO și Rusia ar putea escalada rapid și ar putea duce la un posibil schimb de atacuri nucleare, cu efecte catastrofale.
Lavrov a criticat și intenția Franței de a extinde „umbrela nucleară” către mai multe state membre ale UE și NATO. Potrivit poziției exprimate de partea rusă, o astfel de decizie ar reprezenta un motiv de îngrijorare pentru Moscova. Ministrul rus de Externe a acuzat, de asemenea, statele europene că ar contribui la deteriorarea încrederii în relația cu Rusia. El a invocat și vizita ambasadorilor Marii Britanii, Franței și Germaniei la Ministerul rus de Externe, pe care a descris-o drept o confirmare a unui ultimatum adresat Moscovei.
Lavrov acuză Occidentul că folosește Ucraina împotriva Rusiei
În articolul său, Lavrov susține că liderii europeni folosesc diplomația ca acoperire pentru extinderea NATO și a Uniunii Europene. El afirmă că Occidentul ar fi încercat să transforme Ucraina într-un punct de sprijin împotriva Rusiei. Ministrul rus de Externe susține că, pentru Moscova, o nouă expansiune militară, politică și economică a Occidentului este inacceptabilă. În același timp, el afirmă că Rusia are nevoie de garanții de securitate de-a lungul frontierelor sale vestice, conform Tass.com.
Moscova respinge condițiile cerute de Uniunea Europeană
Lavrov a criticat și pozițiile exprimate de șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas. Potrivit textului, aceasta ar fi vorbit despre reparații pentru Ucraina, retragerea trupelor ruse din Transnistria și Caucazul de Sud, abolirea legii privind „agenții străini” și limitarea strictă a dimensiunii Forțelor Armate ale Federației Ruse. Toate aceste cereri sunt respinse de Moscova. Lavrov acuză Uniunea Europeană și că ar fi permis reținerea unor nave comerciale rusești în marea liberă, lucru pe care Rusia îl prezintă drept un atac la interesele sale economice.
Lavrov susține că Europa vrea să înghețe conflictul din Ucraina
Serghei Lavrov acuză liderii europeni că ar urmări înghețarea conflictului din Ucraina fără rezolvarea cauzelor profunde invocate de Rusia. El susține că, în acest scenariu, state occidentale ar putea desfășura rapid trupe pe teritoriul ucrainean.
„Adevăratul obiectiv al liderilor europeni este de a îngheța conflictul fără a aborda cauzele sale profunde și apoi de a desfășura rapid contingente militare din „Coaliția Voinței” anglo-franceze pe teritoriul ucrainean”, acuză Lavrov.
Potrivit acestuia, Rusia este „motivată” să recurgă la orice formă de apărare. Declarațiile vin într-un moment în care tensiunile dintre Rusia, NATO și Uniunea Europeană rămân ridicate, iar războiul din Ucraina continuă să alimenteze schimburi dure de acuzații între Moscova și Occident.