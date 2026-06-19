Lavrov avertizează NATO și UE: „Sunt în pragul unei catastrofe. Posibil schimb de replici nucleare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 09:11

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat asupra consolidării capacităților militare ale țărilor europene și ale NATO. Oficialul rus susține că statele occidentale se pregătesc pentru un posibil conflict cu Rusia până în 2030 și afirmă că o astfel de evoluție ar putea avea consecințe grave.

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