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După săptămâni de tensiuni, Khamenei cedează. Memorandumul dorit de Trump primește aprobarea Teheranului

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 23:27
SursăAgerpres

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat joi că a autorizat memorandumul de înțelegere semnat de președinții iranian și american, în pofida faptului că are o opinie diferită, după ce a primit asigurări din partea președintelui Masud Pezeshkian și a altor înalți oficiali că drepturile Iranului și interesele frontului rezistenței vor fi protejate, informează Reuters.

'Aveam o altă opinie, dar mi-am dat autorizația datorită angajamentului pe care respectabilul președinte (iranian), în calitate de președinte al Consiliului Suprem de Securitate Națională, mi l-a luat în numele său și în numele celorlalți membri pentru a proteja drepturile națiunii iraniene și ale frontului rezistenței', a declarat Mojtaba Khamenei într-un mesaj citit la televiziunea de stat, în prima sa reacție la semnarea memorandumului care vizează încheierea războiului început pe 28 februarie.

Liderul suprem al Iranului a mai afirmat joi că negocierile pentru a ajunge la un acord final cu SUA se vor desfășura 'față în față', fără a implica acceptarea 'punctului de vedere al inamicului', potrivit AFP.

'Este clar că viitoarele negocieri față în față nu presupun acceptarea punctului de vedere al inamicului', a declarat Mojtaba Khamenei - care nu a apărut în public de la numirea sa - în același mesaj citit la televiziunea de stat.

Liderul suprem al Iranului a mai declarat că președintele american Donald Trump a urmărit cu 'disperare' semnarea memorandumului de înțelegere, transmite EFE.

'Pentru a ajunge la această etapă (semnarea acordului), politicienii, motivați de o preocupare sinceră și de bunăvoință, au depus eforturi mari; și, bineînțeles, președintele american, care, motivat de disperare, a folosit tot felul de trucuri pentru a realiza acest lucru', a spus Khamenei într-un comunicat publicat pe conturile sale de socializare.

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