După săptămâni de tensiuni, Khamenei cedează. Memorandumul dorit de Trump primește aprobarea Teheranului

Publicat 18 iun. 2026, 23:27 Sursă Agerpres

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat joi că a autorizat memorandumul de înțelegere semnat de președinții iranian și american, în pofida faptului că are o opinie diferită, după ce a primit asigurări din partea președintelui Masud Pezeshkian și a altor înalți oficiali că drepturile Iranului și interesele frontului rezistenței vor fi protejate, informează Reuters.

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