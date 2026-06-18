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Extern· 2 min citire
După săptămâni de tensiuni, Khamenei cedează. Memorandumul dorit de Trump primește aprobarea Teheranului
Foto: Profimedia
Publicat18 iun. 2026, 23:27
SursăAgerpres
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat joi că a autorizat memorandumul de înțelegere semnat de președinții iranian și american, în pofida faptului că are o opinie diferită, după ce a primit asigurări din partea președintelui Masud Pezeshkian și a altor înalți oficiali că drepturile Iranului și interesele frontului rezistenței vor fi protejate, informează Reuters.
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