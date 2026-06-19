Primar acuzat de înscenarea propriei răpiri pentru o răscumpărare de peste 2 milioane de dolari

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 iun. 2026, 09:58

Scenariu de film în administrația din Mexic, unde primarul din Tenancingo este acuzat că și-a organizat o falsă răpire pentru a fura din banii statului. Autoritățile suspectează că Nancy Napoles a regizat întregul incident nu doar pentru a pune mâna pe o răscumpărare din fonduri publice, ci și pentru a crea o perdea de fum care să acopere delapidările anterioare din primărie.

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