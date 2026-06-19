Primar acuzat de înscenarea propriei răpiri pentru o răscumpărare de peste 2 milioane de dolari

Scenariu de film în administrația din Mexic, unde primarul din Tenancingo este acuzat că și-a organizat o falsă răpire pentru a fura din banii statului. Autoritățile suspectează că Nancy Napoles a regizat întregul incident nu doar pentru a pune mâna pe o răscumpărare din fonduri publice, ci și pentru a crea o perdea de fum care să acopere delapidările anterioare din primărie.
Nancy Napoles, primarul orașului mexican Tenancingo — localitate situată la aproximativ 70 de kilometri de capitala Ciudad de Mexico —, se confruntă cu acuzații extrem de grave. Procurorii o suspectează că ar fi simulat o răpire cu scopul de a pune mâna pe banii cetățenilor, motiv pentru care a fost citată oficial să se prezinte în fața instanței pe data de 9 iulie, relatează agenția AFP.
Povestea evadării miraculoase, demontată de procurori
Potrivit versiunii inițiale prezentate de edil, o serie de bărbați înarmați ar fi interceptat-o în trafic, forțând-o să coboare din mașină și transportând-o într-un loc necunoscut. În timpul presupusei captivități, atacatorii ar fi amenințat-o cu moartea dacă nu le plătește o răscumpărare de 40 de milioane de pesos (aproximativ 2,3 milioane de dolari). Mai mult, agresorii i-ar fi sugerat direct ca, în cazul în care nu dispune de acești bani, să folosească cu încredere fondurile publice ale primăriei.
Ulterior, primărița a susținut că a reușit să evadeze printr-un miracol, profitând de un simplu moment de neatenție al răpitorilor. Totuși, ancheta oficială a scos rapid la iveală neconcordanțe majore în această poveste. În realitate, autoritățile au descoperit că infractorii au fost nevoiți să își abandoneze planul inițial după ce un martor ocular a alertat poliția, declanșând imediat o operațiune masivă de căutare în zonă.
Rețeaua din familie: Soțul și cumnatul, creierul operațiunii
Anchetatorii bănuiesc că întreaga operațiune fictivă a fost orchestrată din interiorul familiei. Mai exact, soțul și cumnatul primăriței ar fi organizat răpirea de fațadă pentru a crea o acoperire legală ce ar fi urmat să justifice dispariția unor sume mari din bugetul local. În acest moment, cei doi bărbați sunt dați în urmărire generală și nu au fost încă reținuți de forțele de ordine.
Procuratura deține dovezi solide în acest caz, printre care înregistrările a peste 150 de convorbiri telefonice purtate între soțul edilului și complicii implicați în complot. Din interceptări reiese că acesta le-ar fi oferit executanților suma de 28.000 de dolari pentru a pune în scenă atacul.
Risc de 16 ani de închisoare
În ciuda probelor strânse de anchetatori, Nancy Napoles respinge categoric toate acuzațiile care i se aduc. Aceasta a declarat public că instituția pe care o conduce este „stabilă din punct de vedere financiar” și s-a arătat, la nivel declarativ, pregătită să coopereze cu justiția pentru ca adevărații vinovați să fie trași la răspundere.
Dacă magistrații vor stabili însă că a fost complice și că a simulat întreaga infracțiune, primărița din Tenancingo riscă o pedeapsă aspră, de până la 16 ani de închisoare.