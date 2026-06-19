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Extern· 1 min citire
Atac cu drone în Marea Neagră: Rusia lovește nave comerciale străine. Marinari civili uciși și răniți
Mina in Marea Neagră
Rusia a atacat în această dimineață două nave comerciale aflate sub pavilion străin în Marea Neagră, folosind drone împotriva unor cargouri civile care tranzitau coridoarele maritime ucrainene. Loviturile au provocat moartea unui marinar și rănirea altor cinci, marcând o escaladare directă a riscurilor pentru navigația comercială.
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