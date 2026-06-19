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Atac cu drone în Marea Neagră: Rusia lovește nave comerciale străine. Marinari civili uciși și răniți

Mina in Marea Neagră

Mina in Marea Neagră

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 13:05

Rusia a atacat în această dimineață două nave comerciale aflate sub pavilion străin în Marea Neagră, folosind drone împotriva unor cargouri civile care tranzitau coridoarele maritime ucrainene. Loviturile au provocat moartea unui marinar și rănirea altor cinci, marcând o escaladare directă a riscurilor pentru navigația comercială.

Potrivit vicepremierului ucrainean, un membru al echipajului unei nave a murit pe loc, iar doi au fost răniți grav, în timp ce pe cel de-al doilea cargou trei marinari au suferit leziuni ușoare, scrie Ukraine World.

Autoritățile din Odesa confirmă că, în ciuda pagubelor și a riscurilor tactice, traficul maritim a fost reluat, iar infrastructura portuară funcționează sub protocoale stricte de securitate. Convoaiele continuă să opereze pentru a menține fluxul de exporturi ucrainene.

Partea ucraineană cere comunității internaționale să încadreze aceste lovituri drept acte de terorism maritim, argumentând că Rusia vizează deliberat nave comerciale neutre și echipaje civile, cu impact direct asupra securității alimentare globale.

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