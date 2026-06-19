Atac cu drone în Marea Neagră: Rusia lovește nave comerciale străine. Marinari civili uciși și răniți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 13:05

Rusia a atacat în această dimineață două nave comerciale aflate sub pavilion străin în Marea Neagră, folosind drone împotriva unor cargouri civile care tranzitau coridoarele maritime ucrainene. Loviturile au provocat moartea unui marinar și rănirea altor cinci, marcând o escaladare directă a riscurilor pentru navigația comercială.

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