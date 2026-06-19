O cântăreață din Iran ar fi fost condamnată la 74 de lovituri de bici după ce a cântat fără hijab

Cântăreața iraniană Parastoo Ahmadi ar fi fost condamnată la 74 de lovituri de bici, alături de alți opt membri ai echipei sale artistice. Decizia ar fi fost luată de un tribunal din provincia Qom și vizează un concert transmis online în decembrie 2024.
În timpul spectacolului, artista a apărut fără hijab și a interpretat un cântec patriotic, care a devenit rapid viral pe internet. Pe lângă pedeapsa corporală, cei vizați ar fi primit și interdicția de a părăsi țara și de a desfășura activități artistice timp de doi ani.
Parastoo Ahmadi ar fi fost condamnată după un concert transmis online
Cazul o vizează pe Parastoo Ahmadi, o cântăreață iraniană în vârstă de 29 de ani, dar și mai mulți membri ai echipei sale artistice. Potrivit unor documente judiciare consultate de avocați și organizații pentru drepturile omului, tribunalul ar fi decis pedeapsa după concertul transmis online la finalul anului 2024.
Spectacolul a atras atenția pentru că artista a cântat fără hijab, într-un context în care femeile din Iran sunt supuse unor reguli stricte privind ținuta în spațiul public. Înregistrarea concertului a strâns milioane de vizualizări pe YouTube și a fost privită de susținătorii artistei ca un gest de curaj.
Autoritățile ar fi invocat acuzații privind moralitatea publică
Potrivit documentelor citate de organizații pentru drepturile omului, autoritățile au invocat acuzații legate de încălcarea normelor de moralitate publică. Acestea ar fi vizat producerea și distribuirea online a unui conținut considerat „imoral”.
Agenția oficială a sistemului judiciar iranian nu a publicat până acum decizia. Totuși, mai mulți avocați și activiști susțin că documentele sunt autentice. Parastoo Ahmadi a fost reținută pentru scurt timp după difuzarea concertului, apoi a fost eliberată, la fel ca mai mulți muzicieni implicați în spectacol.
Organizațiile pentru drepturile omului critică sentința
Reprezentanți ai organizațiilor internaționale au condamnat sentința și au descris-o drept un nou semn al presiunilor exercitate asupra artiștilor care contestă regulile impuse de regimul de la Teheran. Aceștia susțin că pedepsirea unei femei pentru faptul că a cântat fără hijab arată că libertatea de exprimare rămâne puternic limitată în Iran.
Bahar Ghandehari, director pentru advocacy în cadrul Center for Human Rights in Iran, a declarat că pedepsirea unei femei pentru simplul fapt că a cântat fără hijab arată că situația drepturilor omului din Iran rămâne neschimbată. La rândul său, avocatul pentru drepturile omului Moein Khazaeli a susținut că legislația penală iraniană nu incriminează în mod explicit interpretarea muzicală sau publicarea unor opere muzicale de către femei.
Moein Khazaeli a mai afirmat că aplicarea unei pedepse corporale într-un astfel de caz ridică probleme serioase privind respectarea obligațiilor internaționale ale statului iranian. El susține că folosirea legislației penale împotriva artiștilor poate avea un efect de intimidare asupra celor care încearcă să se exprime liber. Cazul a atras atenția și asupra restricțiilor impuse femeilor artiste în Iran. În ultimii ani, mai multe voci critice au acuzat autoritățile iraniene că folosesc normele privind moralitatea publică pentru a limita aparițiile publice, creația artistică și formele de protest cultural.
Cazul Parastoo Ahmadi stârnește reacții în rândul artiștilor iranieni
Cazul a provocat reacții și în rândul artiștilor iranieni din exil. Actrița iraniano-britanică Nazanin Boniadi a declarat că sentința arată continuitatea mecanismelor de represiune împotriva femeilor și a vocilor critice. Alți artiști au descris concertul susținut de Parastoo Ahmadi drept un simbol al rezistenței culturale. Ei spun că, în Iran, simplul act de a crea și de a cânta în afara limitelor impuse de cenzură a devenit o formă de protest. Cazul este privit de numeroși activiști ca un nou semnal al tensiunilor dintre autorități și mediul artistic.