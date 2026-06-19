O cântăreață din Iran ar fi fost condamnată la 74 de lovituri de bici după ce a cântat fără hijab

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 11:36

Cântăreața iraniană Parastoo Ahmadi ar fi fost condamnată la 74 de lovituri de bici, alături de alți opt membri ai echipei sale artistice. Decizia ar fi fost luată de un tribunal din provincia Qom și vizează un concert transmis online în decembrie 2024.

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