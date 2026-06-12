Minister: peste 20 de români, afectați de protestele violente din Irlanda de Nord

Sursă: Realitatea PLUS

Protestele extrem de violente din Irlanda de Nord grav direct comunitățile de români din regiune. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, cel puțin 20 de români au fost afectați de aceste proteste. Pentru trei familii, situația este foarte gravă. Potrivit oficialilor, protestatarii le-au vandalizat casele. În paralel, autoritățile din Belfast sunt în alertă. Aceștia au descoperit liste cu adrese ale imigranților, unde protestatarii urmau să meargă și să le distrugă locuințele.

Ce s-a întâmplat cu românii după ce casele le-au fost distruse?

Cei 20 de români, 13 adulți și șapte copii, au solicitat sprijin autorităților române. Șapte dintre ei nu aveau documente românești și au fost ajutați să obțină documentele. În acest moment, cu toții se află în evidența autorităților consulare.

Potrivit autorităților, pentru trei familii situația este gravă, asta după ce manifestanții le-au distrus casele. O familie a fost mutată ulterior de poliție, iar alta a mers la rude.

În Irlanda de Nord comunitatea de români este mare, în jur de 20.000 de persoane, care pot deveni ținte ale protestatarilor. Nu este exclus ca adresele lor să fi ajuns pe lista neagră a protestatarilor. Românii care nu se mai simt în siguranță în locuințele lor sunt sfătuiți să ceară ajutor autorităților.