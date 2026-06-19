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Extern· 1 min citire
Coliziune între două trenuri la nord de Londra: numeroși răniți, intervenție de amploare
Două trenuri s-au ciocnit la nord de Londra
Poliția Britanică pentru Transporturi a intervenit vineri în urma unei coliziuni între două trenuri produse la aproximativ 60 de mile nord de Londra, incident soldat cu numeroși răniți.
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