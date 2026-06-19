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Coliziune între două trenuri la nord de Londra: numeroși răniți, intervenție de amploare

Două trenuri s-au ciocnit la nord de Londra

Două trenuri s-au ciocnit la nord de Londra

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 22:43

Poliția Britanică pentru Transporturi a intervenit vineri în urma unei coliziuni între două trenuri produse la aproximativ 60 de mile nord de Londra, incident soldat cu numeroși răniți.

Imaginile apărute pe rețelele de socializare surprind momentul în care partea din față a unui tren lovește partea din spate a unui alt tren, ambele rămânând pe șine în urma impactului.

Accident grav între două trenuri la nord de Londra

Serviciul de Ambulanță East of England a mobilizat mai multe echipaje la fața locului, inclusiv o ambulanță aeriană, îndemând totodată populația să evite zona din sudul orașului Bedford. Serviciul de Pompieri și Salvare din Bedfordshire a confirmat și el prezența echipajelor la fața locului, solicitând publicului să se țină la distanță.

Ministrul Transporturilor, Heidi Alexander, a transmis pe rețeaua X că este „profund îngrijorată” de informațiile legate de accident.

Incidentul a paralizat traficul feroviar în regiune: operatorul East Midlands Railway a suspendat toate cursele către și dinspre Londra pentru restul zilei, iar Thameslink a anunțat blocarea completă a liniilor dintre Luton și Bedford, în timp ce ancheta este în desfășurare.

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