Coliziune între două trenuri la nord de Londra: numeroși răniți, intervenție de amploare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 22:43

Poliția Britanică pentru Transporturi a intervenit vineri în urma unei coliziuni între două trenuri produse la aproximativ 60 de mile nord de Londra, incident soldat cu numeroși răniți.

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