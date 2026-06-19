Au apărut roboții cerșetori. Stau în genunchi și le cer trecătorilor să îi ajute să își plătească factura la curent

Publicat 19 iun. 2026, 23:34 Actualizat 19 iun. 2026, 23:35

În mai multe orașe din China au fost observați roboți umanoizi avansați care par să fi „intrat” în rolul de cerșetori, afișând mesaje precum „Vă rog plătiți-mi factura la electricitate” sau „Nu am bani să-mi încarc telefonul”.

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