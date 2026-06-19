Au apărut roboții cerșetori. Stau în genunchi și le cer trecătorilor să îi ajute să își plătească factura la curent

În mai multe orașe din China au fost observați roboți umanoizi avansați care par să fi „intrat” în rolul de cerșetori, afișând mesaje precum „Vă rog plătiți-mi factura la electricitate” sau „Nu am bani să-mi încarc telefonul”.
Imaginile au apărut în relatări media recente și au fost semnalate în orașe precum Beijing, Chengdu și Fuzhou, ceea ce sugerează că nu ar fi vorba de un caz izolat, ci de un fenomen care începe să atragă atenția publicului.
Poziții umane, mesaje scrise și coduri QR pentru donații
Roboții au fost surprinși în poziții atent alese, fie stând în genunchi cu capul plecat, fie ghemuiți în fața trecătorilor, imitând postura cerșetorilor umani.
Pe lângă mesajele scrise, unele dintre dispozitive afișează și coduri QR pentru plăți digitale, adaptând astfel „cerșetoria” la ecosistemul modern de plată fără numerar.
Imaginile au devenit virale și au împărțit opinia publică
Fotografiile cu acești roboți au circulat rapid pe rețelele sociale din China, declanșând dezbateri intense.
O parte a publicului și-a exprimat îngrijorarea față de ideea că inteligența artificială și roboții ar putea ajunge să înlocuiască aproape orice rol uman, inclusiv unele dintre cele mai marginalizate categorii sociale.
În schimb, alții au pus sub semnul întrebării autenticitatea fenomenului, sugerând că ar putea fi vorba despre o punere în scenă sau un experiment social.
Roboți scumpi, folosiți într-un context care ridică întrebări
Modele umanoide precum Unitree G1 și H2 sunt considerate printre cele mai avansate din lume, dar au costuri ridicate, ceea ce face improbabilă utilizarea lor „economică” în astfel de situații.
Din acest motiv, au apărut ipoteze potrivit cărora scena nu ar avea un scop practic, ci mai degrabă unul de impact vizual sau experiment de marketing.
Posibile instalații artistice cu mesaj social
O altă interpretare este că ar putea fi vorba despre instalații artistice menite să provoace reflecție asupra relației tot mai complicate dintre oameni și inteligența artificială.
În acest scenariu, roboții nu ar fi cerșetori reali, ci simboluri ale unei societăți în care tehnologia ajunge să imite până și cele mai vulnerabile forme de existență umană.