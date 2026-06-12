Mișcarea politică a momentului: Ilie Bolojan face o nouă vizită în Republica Moldova

Sursă: Realitatea PLUS

Ilie Bolojan face o nouă vizită în Republica Moldova. În acest context, Primăria din Chișinău a anunțat restricții de circulație. Premierul României a mai fost recent într-o vizită oficială în Republica Moldova, în urmă cu două săptămâni.

Ce caută Ilie Bolojan în Moldova?

Poliția din Chișinău a decis limitarea accesului populației în anumite locuri publice din capitala țării.

Ilie Bolojan a mai fost într-o vizită oficială în Republica Moldova la sfârșitul lunii mai a acestui an.

Totuși, aceea a fost întreruptă, după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

Prima vizită a lui Ilie Bolojan în Republica Moldova în calitate de premier a avut loc în luna august a anului trecut.