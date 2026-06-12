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Politica· 1 min citire
Mișcarea politică a momentului: Ilie Bolojan face o nouă vizită în Republica Moldova
12 iun. 2026, 22:24
Ilie Bolojan
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Ilie Bolojan face o nouă vizită în Republica Moldova. În acest context, Primăria din Chișinău a anunțat restricții de circulație. Premierul României a mai fost recent într-o vizită oficială în Republica Moldova, în urmă cu două săptămâni.
Ce caută Ilie Bolojan în Moldova?
Poliția din Chișinău a decis limitarea accesului populației în anumite locuri publice din capitala țării.
Ilie Bolojan a mai fost într-o vizită oficială în Republica Moldova la sfârșitul lunii mai a acestui an.
Totuși, aceea a fost întreruptă, după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați.
Prima vizită a lui Ilie Bolojan în Republica Moldova în calitate de premier a avut loc în luna august a anului trecut.
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