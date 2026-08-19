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Politica· 2 min citire

Ramona Lovin (deputat AUR): „Guvernul Bolojan propune suspendarea burselor sociale ale elevilor în perioadele de vacanță. Cer aplicarea aceleiași măsuri și în cazul indemnizațiilor parlamentarilor”

Ramona Lovin (AUR)

Ramona Lovin (AUR)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 13:16

Deputatul AUR Ramona Lovin solicită Guvernului României suspendarea indemnizațiilor parlamentarilor pe perioada vacanței parlamentare, în contextul în care Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect de lege privind tăierea burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor. Ramona Lovin subliniază că austeritatea trebuie să fie aplicată în măsură egală, iar clasa politică trebuie să dea, în primul rând, dovadă de responsabilitate față de banul public.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

„Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern prin care bursele sociale ale elevilor ar urma să fie acordate doar pe perioada cursurilor școlare, nu și în perioadele de vacanță.

Această propunere ridică o întrebare firească: dacă Guvernul consideră necesară suspendarea unui sprijin financiar destinat copiilor proveniți din familii vulnerabile pe perioada vacanțelor, nu ar trebui aplicat același principiu și în cazul celor care ocupă funcții publice?

În calitate de deputat, cer Guvernului aplicarea aceleiași măsuri în cazul indemnizațiilor parlamentarilor pe perioada vacanței parlamentare.

Vorbim despre austeritate, reducerea cheltuielilor publice și responsabilitate față de banul public. Aceste principii trebuie să se aplice tuturor, nu doar celor care au cele mai puține resurse.

Pentru un copil dintr-o familie vulnerabilă, bursa socială nu este un privilegiu. Este un sprijin concret pentru hrană, rechizite, îmbrăcăminte și alte cheltuieli esențiale.

În același timp, indemnizațiile aleșilor continuă să fie plătite pe perioada vacanței legislative.

Dacă statul își permite să reducă sprijinul acordat copiilor vulnerabili, trebuie să fie dispus să aplice aceeași logică și în cazul propriilor cheltuieli cu demnitarii.

Tocmai pentru că proiectul se află în consultare publică, solicit Guvernului să analizeze această propunere și să introducă o măsură similară pentru perioada vacanței legislative.

Austeritatea trebuie să fie echitabilă. Nu putem cere sacrificii celor vulnerabili, în timp ce cheltuielile pentru cei care iau deciziile rămân în afara discuției. Aceleași reguli pentru toți. Aceeași responsabilitate față de banul public”, a declarat deputatul AUR, Ramona Lovin.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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