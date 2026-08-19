Ramona Lovin (deputat AUR): „Guvernul Bolojan propune suspendarea burselor sociale ale elevilor în perioadele de vacanță. Cer aplicarea aceleiași măsuri și în cazul indemnizațiilor parlamentarilor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 13:16

Deputatul AUR Ramona Lovin solicită Guvernului României suspendarea indemnizațiilor parlamentarilor pe perioada vacanței parlamentare, în contextul în care Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect de lege privind tăierea burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor. Ramona Lovin subliniază că austeritatea trebuie să fie aplicată în măsură egală, iar clasa politică trebuie să dea, în primul rând, dovadă de responsabilitate față de banul public.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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