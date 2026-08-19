AUR îl acuză pe fostul ambasador Adrian Zuckerman de dublă măsură după atacul la adresa lui George Simion

Publicat 19 aug. 2026, 14:04 Sursă Realitatea Plus

Partidul AUR îl acuză pe fostul ambasador Adrian Zuckerman după ce acesta a făcut un apel la administrația americană să îi retragă viza lui George Simion. Printr-o postare, AUR amintește că Adrian Zuckerman a fost chiar ambasadorul SUA în România în perioada primului mandat al președintelui american Donald Trump, pe când acesta se confrunta cu exact același tip de atacuri și propagandă cu care se luptă acum liderul AUR.

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