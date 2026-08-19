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Politica· 1 min citire

AUR îl acuză pe fostul ambasador Adrian Zuckerman de dublă măsură după atacul la adresa lui George Simion

Liderii AUR

Liderii AUR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 14:04
SursăRealitatea Plus

Partidul AUR îl acuză pe fostul ambasador Adrian Zuckerman după ce acesta a făcut un apel la administrația americană să îi retragă viza lui George Simion. Printr-o postare, AUR amintește că Adrian Zuckerman a fost chiar ambasadorul SUA în România în perioada primului mandat al președintelui american Donald Trump, pe când acesta se confrunta cu exact același tip de atacuri și propagandă cu care se luptă acum liderul AUR.

„Este trist, dar și profund incorect. Nimic din pozițiile partidului, din doctrina AUR sau declarațiile publice ale liderului său nu susțin aceste acuzații.

Le respingem categoric dar constatăm, cu regret, dubla măsură a fostului ambasador al președintelui Donald Trump. Demersul inițiat împotriva președintelui AUR cu domnul Zuckerman drept portdrapel a apărut după acuzația pe care AUR și președintele partidului au făcut-o la adresa unor foști ambasadori ai SUA că fac afaceri cu statul român și se implică în politica locală”, au scris cei de la AUR.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, deputatul AUR a afirmat că atacul nu este un subiect care să intereseze partidul său, iar vorbește în nume propriu, ca persoană privată.

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