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Politica· 1 min citire
AUR îl acuză pe fostul ambasador Adrian Zuckerman de dublă măsură după atacul la adresa lui George Simion
Liderii AUR
Publicat19 aug. 2026, 14:04
SursăRealitatea Plus
Partidul AUR îl acuză pe fostul ambasador Adrian Zuckerman după ce acesta a făcut un apel la administrația americană să îi retragă viza lui George Simion. Printr-o postare, AUR amintește că Adrian Zuckerman a fost chiar ambasadorul SUA în România în perioada primului mandat al președintelui american Donald Trump, pe când acesta se confrunta cu exact același tip de atacuri și propagandă cu care se luptă acum liderul AUR.
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