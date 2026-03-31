'O profesoară a fost rănită prin împușcare de către un elev și transportată la spitalul din San Antonio. Pentru moment, nu avem informații despre starea sa de sănătate. Elevul implicat, un tânăr de 15 ani, a decedat la fața locului', a indicat pe pagina sa de Facebook biroul șerifului din comitatul Comal, unde s-au petrecut faptele.



'Elevul a împușcat-o pe profesoară, apoi credem că a îndreptat arma împotriva sa', a precizat ulterior șeriful comitatului, Mark Reynolds, într-o conferință de presă.



Potrivit acestuia, situația a fost rapid adusă sub control. Liceul unde a avut loc atacul armat a fost rapid izolat, iar elevii au fost transferați la o școală din apropiere, de unde părinții lor au putut să îi preia.