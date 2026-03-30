Practicile descrise arată o combinație de presiune directă, intimidare și manipulare, folosită pentru a pătrunde în cercurile activiștilor ruși din Europa, potrivit unei anchete publicate de Politico.

Presiune directă și alegeri forțate

Documentele analizate de jurnaliști indică faptul că serviciile de securitate ruse vizează în mod frecvent tineri sau persoane apropiate mediilor critice față de regimul de la Moscova. Un caz ilustrativ este cel al unui student rus de 21 de ani, identificat sub pseudonimul „Ivan”, care a relatat că a fost oprit de agenți ai FSB pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova.

Acolo, acesta ar fi fost pus în fața unei alegeri clare: fie acceptă să colaboreze cu autoritățile și să transmită informații despre activiști anti-Kremlin, fie riscă o condamnare de până la 15 ani de închisoare pentru presupuse legături cu organizații catalogate drept „extremiste”.

După acest episod, agenții ar fi continuat să mențină contactul cu el prin mesaje și apeluri, inclusiv prin aplicația Telegram, consolidând astfel presiunea psihologică și controlul asupra sa.

Recrutare țintită în rândul opozanților

Conversațiile analizate de jurnaliști arată că solicitările agenților nu se opresc la simple informații generale. Aceștia cer detalii precise despre activiști ruși aflați în exil, despre protestele anti-regim și despre persoanele sau organizațiile din Europa care sprijină opoziția.

Chiar și informațiile aparent banal, cum ar fi numele participanților la proteste sau țările în care s-au stabilit disidenții, devin relevante pentru aceste rețele de informații.

Specialiștii consideră că acest tip de abordare urmărește un dublu obiectiv:

- colectarea de date despre structura și activitatea opoziției

- inducerea unui climat de neîncredere între membrii acesteia

Opoziția, sub presiunea suspiciunii

Efectele acestei strategii sunt deja vizibile. Activitatea serviciilor de informații ruse contribuie la amplificarea suspiciunii în rândul rușilor aflați în exil. Mulți activiști afirmă că nu mai pot avea încredere nici în persoanele din apropierea lor, ceea ce îngreunează coordonarea acțiunilor anti-Kremlin.

Această atmosferă de neîncredere slăbește capacitatea opoziției de a se organiza eficient și de a acționa unitar împotriva regimului de la Moscova.

Europa, între vigilență și integrare

Experții avertizează că guvernele europene trebuie să rămână atente la aceste tentative de infiltrare, dar fără a recurge la măsuri care ar putea marginaliza comunitățile de exilați ruși. Integrarea acestora este văzută drept una dintre cele mai eficiente metode de protecție împotriva infiltrării serviciilor de informații.

După invazia Rusiei în Ucraina, sute de mii de cetățeni ruși au părăsit țara, iar mulți dintre ei sunt critici ai regimului condus de Kremlin. În Europa, aceste comunități au devenit o țintă importantă pentru serviciile de informații ruse, care văd în ele o sursă de informații despre opoziție și activitățile sale.

Rețele descoperite și cazuri concrete

Strategia recrutării informatorilor în rândul emigranților este considerată o investiție pe termen lung, menită să ofere acces constant la date sensibile despre disidenți.

În unele situații, autoritățile europene au reușit să identifice astfel de rețele. De exemplu, în Polonia, un activist rus aflat în exil a fost judecat sub acuzația că ar fi transmis informații serviciilor ruse despre alți disidenți, confirmând astfel existența unor rețele de infiltrare active pe teritoriul european.

În acest context, atenția autorităților rămâne esențială, într-un echilibru delicat între securitate și protejarea drepturilor comunităților de exilați.

