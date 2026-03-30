”Rebeca și Melisa sunt în siguranță!

Două vieți salvate prin solidaritate, implicare și speranță.

Vă mulțumim tuturor celor care nu ați rămas indiferenți.

Respect și recunoștință colegilor din structurile MAI și voluntarilor- datorită lor, această poveste are un final fericit!”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne pe Facebook.

Fetițele au fost observate de un pădurar, în jurul orei 16.00, la aproximativ 24 de ore de la momentul în care a fost semnalată dispariția, în apropierea unei păduri, la o distanță de aproximativ 10 kilometri de localitatea Târnăveni.

Acesta a alertat imediat autoritățile, care au mobilizat inclusiv un elicopter de tip Black Hawk pentru a sprijini misiunea de căutare a celor două minore.

Starea de sănătate a Melisei și a Rebecăi urmează să fie evaluată de medici.

„Fetele au fost găsite în pădure, în Târnăveni, cred că pompierii le-au găsit. Sunt în viață. E ceva de mers, în jur de 10 km.

Eu cred că cineva le-a dus. Fetițele, în acest moment, sunt bine. Sunt duse acum la spital”, a declarat Călin Pădureanu, lider al Partidului Phralipe al Romilor.

În acest caz, autoritățile urmează să stabilească în ce condiții au ajuns Melisa și Rebeca în zona împădurită și dacă este vorba despre o dispariție voluntară sau despre implicarea altor persoane.