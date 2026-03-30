Florin Barbu: „Trebuie să luăm decizii cruciale pentru români!”

„Încă de ieri am pus în transparență un act important pentru vegetalul din România.

Este un mecanism prin care noi putem să-l dăm, astfel încât fermierii să achiziționeze, pentru 78 de litri la hectar, motorina utilizată în agricultură, fără acciză și fără TVA.

Credeți că moare cineva dacă timp de șase luni noi intervenim cu măsuri concrete pentru români și pentru procesatorii români? Credeți că moare cineva dacă noi intervenim în acest context greu geopolitic să reglăm piața în România?

Credeți că moare cineva dacă adaosul comercial la produsele alimente de bază nu mai este de 100% și pe perioada de șase luni să fie de 20-30%?

Nu credeți că este momentul să luăm aceste decizii cruciale pentru români într-o perioadă foarte grea?

Haideți să încercăm ca pe o perioadă de șase luni toate produsele agroalimentare să aibă un adaos comercial de 20%.”, a transmis ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

