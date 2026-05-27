BNR avertizează: Inflația va depăși 10% la jumătatea anului. Riscuri majore pentru leu și economia României

Banca Națională a României avertizează că economia României traversează o perioadă complicată, marcată de inflație ridicată, presiuni asupra cursului valutar și incertitudini politice și externe. Potrivit minutei ședinței de politică monetară din 15 mai 2026, rata anuală a inflației este estimată să ajungă la 10,3% la jumătatea anului, peste prognoza anterioară de 9,8%.

Totodată, banca centrală estimează că inflația va coborî la 5,5% în decembrie 2026, însă și această valoare este semnificativ mai mare față de estimarea precedentă, de 3,9%.

Inflația continuă să crească pe fondul scumpirii energiei și combustibililor

Reprezentanții BNR explică faptul că majorarea inflației este alimentată în principal de explozia prețurilor la combustibili, gaze naturale și energie, pe fondul tensiunilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

În plus, eliminarea plafonării unor prețuri și creșterea costurilor de producție contribuie la presiunile inflaționiste resimțite deja de populație și companii.

Datele analizate de Consiliul de Administrație arată că rata anuală a inflației a urcat la 10,71% în aprilie 2026, după ce în martie era de 9,87%.

BNR: Riscurile pentru cursul leului rămân ridicate

Oficialii BNR avertizează că leul rămâne vulnerabil în fața turbulențelor externe și a problemelor economice interne. Potrivit băncii centrale, principalele riscuri sunt:

conflictul din Orientul Mijlociu;

creșterea aversiunii globale față de risc;

deficitul bugetar și deficitul de cont curent;

instabilitatea politică internă.

Membrii Consiliului au subliniat că stabilitatea politică și continuarea măsurilor de consolidare fiscală sunt esențiale pentru reducerea presiunilor asupra cursului valutar și pentru menținerea costurilor de finanțare sub control.

Economia României încetinește

BNR estimează că activitatea economică va continua să fie afectată în prima parte a anului 2026 de inflația ridicată și măsurile de reducere a deficitului bugetar.

Datele preliminare indică o scădere a economiei în primul trimestru din 2026:

PIB-ul s-a redus cu 0,2% față de trimestrul anterior;

comparativ cu aceeași perioadă din 2025, economia a înregistrat o contracție de 1,7%.

Consumul populației este principalul factor care a frânat economia, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al creșterii accelerate a prețurilor.

Piața muncii începe să se răcească

Consiliul BNR a remarcat și o tendință de detensionare a pieței muncii. Numărul salariaților a continuat să scadă în primele luni ale anului, iar companiile raportează tot mai puține intenții de angajare.

Totuși, banca centrală avertizează că există încă presiuni salariale importante, generate de:

majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026;

lipsa forței de muncă în anumite sectoare;

nivelul ridicat al inflației.

Perspectivele inflației rămân îngrijorătoare

Potrivit noilor estimări ale BNR, inflația va reveni în intervalul țintă abia în trimestrul III din 2027, mai târziu decât se estima anterior.

Pentru martie 2028, banca centrală prognozează o rată a inflației de 2,7%.

Specialiștii avertizează însă că riscurile rămân mari, mai ales în contextul:

scumpirii petrolului și gazelor;

eliminării plafonării adaosului comercial la alimente;

deprecierea leului;

tensiunilor economice și geopolitice globale.

BNR a menținut dobânda-cheie la 6,50%

În cadrul ședinței din 15 mai, Consiliul de Administrație al BNR a decis menținerea dobânzii de politică monetară la 6,50%.

De asemenea:

dobânda pentru facilitatea Lombard rămâne la 7,50%;

dobânda la facilitatea de depozit rămâne la 5,50%;

rezervele minime obligatorii pentru bănci au fost păstrate la nivelurile actuale.

BNR susține că aceste măsuri sunt necesare pentru menținerea stabilității prețurilor și protejarea economiei într-un context economic și geopolitic extrem de volatil.