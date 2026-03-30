Polonia impune plafoane maxime de preț pentru carburanți și reduce atât acciza, cât și TVA

Economia Poloniei a fost puternic afectată de criza combustibililor

Polonia va stabili de marţi un preţ maxim la benzina fără plumb de 95 de 6,16 zloţi  -  circa 7,3 lei pe litru, în condiţiile în care autorităţile de la Varşovia încep implementarea plafonării zilnice a preţurilor. Și prețul motorinei va fi plafonat la 7,60 zloţi, aproximtiv 9,1 lei pe litru.

Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală şi de Est, va reduce TVA la combustibil de la 23% la 8% şi va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor UE.

Preţurile ar urma să scadă cu aproximativ 1,2 zloţi (0,32 dolari) pe litru la toate tipurile de combustibili, a declarat Tusk la o conferinţă de presă, , transmit Reuters şi site-ul tvpworld.com, potrivit Agerpres.

 

De asemenea, ministrul de Finanţe, Andrzej Domanski, a anunţat că decizia Poloniei de a scădea TVA la combustibil ar urma să coste 900 milioane zloţi pe lună, adică 1,7 miliarde de lei, iar costurile reducerii accizelor sunt estimate la 700 milioane zloţi pe lună, adică 830 de milioane de lei.