Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală şi de Est, va reduce TVA la combustibil de la 23% la 8% şi va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor UE.

Preţurile ar urma să scadă cu aproximativ 1,2 zloţi (0,32 dolari) pe litru la toate tipurile de combustibili, a declarat Tusk la o conferinţă de presă, , transmit Reuters şi site-ul tvpworld.com, potrivit Agerpres.

De asemenea, Guvernul va introduce un preţ maxim la combustibil, care va fi stabilit zilnic de Ministrul Energiei.

Joia trecută, premierul polonez Donald Tusk a anunţat o serie de măsuri menite să reducă preţurile combustibililor, pe fondul creşterii costurilor cu energia, în urma războiului din Iran.

De asemenea, ministrul de Finanţe, Andrzej Domanski, a anunţat că decizia Poloniei de a scădea TVA la combustibil ar urma să coste 900 milioane zloţi pe lună, adică 1,7 miliarde de lei, iar costurile reducerii accizelor sunt estimate la 700 milioane zloţi pe lună, adică 830 de milioane de lei.