În documentele oficiale, Orban figurează cu economii limitate și o vilă deținută în coproprietate în Budapesta. Cu toate acestea, mulți alegători sunt convinși că realitatea este mult mai complexă, mai ales în contextul în care apropiații săi au acumulat averi considerabile în ultimii ani, scrie RFI.

Nemulțumirea crește pe fondul problemelor economice

Frustrarea populației este alimentată de dificultățile economice cu care se confruntă țara: creștere lentă, inflație ridicată și servicii publice percepute ca fiind în declin. În acest context, diferențele dintre nivelul de trai al oamenilor obișnuiți și cel al elitelor devin tot mai vizibile.

„Mașinăria de comunicare a guvernului a funcționat bine atât timp cât situația economică a rămas relativ bună”, a declarat Zoltan Ranschburg, analist politic la think tank-ul Republikon, pentru AFP. „Dar nu mai este bună de ani de zile”, a adăugat el.

La un miting al opoziției, mesajele au fost și mai directe. Participanții au acuzat guvernul că tratează fondurile publice ca pe o proprietate personală.

„Sunt banii noștri, nu ai lor. Dar îi cheltuiesc ca și cum ar fi singurii proprietari”, a spus Gabor Szebenyi, profesor de istorie pensionat, în vârstă de 81 de ani.

Acuzații de corupție și pierderi uriașe

Un deputat anticorupție susține că fraudele ar fi produs pierderi de aproximativ 2,84 miliarde de euro anual încă din 2016, subliniind că nu este vorba despre incidente izolate, ci despre un mecanism generalizat.

În paralel, Transparency International a clasat Ungaria, alături de Bulgaria, drept cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană, conform indicelui de percepție a corupției.

Organizația a atras atenția asupra unor riscuri sistemice în domeniul achizițiilor publice și asupra concurenței limitate pentru contractele mari, care reprezintă aproximativ 5% din PIB-ul țării. Guvernul a respins aceste concluzii, susținând că regulile respectă standardele europene.

Cum s-au îmbogățit apropiații liderului maghiar

În timp ce Viktor Orban afirmă că duce un stil de viață modest, mai mulți membri ai familiei sale au cunoscut o ascensiune financiară spectaculoasă după revenirea sa la putere în 2010.

Tatăl său, Gyozo Orbán, în vârstă de 85 de ani, deține afaceri în domeniul materialelor de construcții și controlează domeniul Hatvanpuszta, transformat într-un complex de lux evaluat la sute de milioane de dolari. Proprietatea include piscine, un parc cu animale și numeroase clădiri auxiliare, fiind protejată de ziduri înalte.

„În realitate, tatăl este doar un om de paie al lui Viktor Orbán”, a spus Hadhazy.

Un alt nume important este Istvan Tiborcz, ginerele premierului, care a devenit unul dintre cei mai influenți antreprenori din țară. Ascensiunea sa este legată de contracte de iluminat public obținute prin compania Elios, proiecte finanțate parțial din fonduri europene.

Aceste contracte au atras atenția Oficiul European de Luptă Antifraudă, care a identificat nereguli grave în derularea lor.

Mediul de afaceri și opoziția reacționează

Antreprenorii din Ungaria susțin că licitațiile publice sunt adesea aranjate dinainte, ceea ce pune firmele mici într-o poziție dezavantajoasă. În același timp, stilul de viață luxos al celor din cercurile apropiate puterii alimentează nemulțumirea generală.

Uniunea Europeană a luat, la rândul său, măsuri, blocând fonduri în valoare de 19 miliarde de euro destinate Ungariei, invocând probleme legate de corupție și statul de drept.

În acest climat tensionat, liderul opoziției, Peter Magyar, principalul rival al lui Orbán, a promis că va recupera fondurile și va investiga modul în care actualii lideri și familiile lor au acumulat averi considerabile.

Potrivit datelor publicate de Politico, partidul de opoziție Tisza ar fi ajuns la un scor de aproximativ 52%, în timp ce Fidesz, formațiunea condusă de Orban, se situează în jurul valorii de 37%. Alegerile parlamentare sunt programate pentru data de 12 aprilie.

