Noua lege a salarizării. Crește venitul minim - 4 lei pe zi

Legea salarizării va veni cu o nouă grilă de salarizare.

În acest nou act normativ, vom vedea o schimbare în ceea ce privește sporurile, pentru că acestea vor fi plafonate la maximum 20% din venit, așa cum și-a asumat România în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Erau situații în care unele sporuri ajungeau până la 85%, au mai fost eliminate unele sporuri și urmează noi tăieri. Practic este o scădere indirectă a veniturilor în condițiile în care, dacă ne uităm pe actuala grilă, este salariul de bază la care se adaugă sporuri, așa se formează venitul în aceste momente.

Până în vară ar trebui să fie gata această nouă lege. Se lucrează pe grile la Ministerul Muncii împreună cu Ministerul de Finanțe și cu o echipă de la Banca Mondială și există posibilitatea să fie modificată acea ierarhizare a funcțiilor în condițiile în care, pe fostul proiect de lege lăsat de fostul ministru, impactul, potrivit surselor Realitatea PLUS, era de aproximativ 40 de miliarde de lei.

Această lege se va aplica din ianuarie anul viitor.