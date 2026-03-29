Sorin Grindeanu nu exclude alegeri anticipate: „E un scenariu!”

Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu

Președintele PSD nu exclude organizarea unor alegeri anticipate în țara noastră! Sorin Grindeanu spune că acest scenariu este luat în calcul atunci când sunt schimbări de Guvern și dă exemplul Bulgariei unde au fost mai multe runde de alegeri anticipate, dar totuși țara are un rating mai bun decât al României. 

Sorin Grindeanu: „Bulgaria are rating de țară mai bun decât România!”

 „Eu am văzut în Bulgaria, de exemplu, în ultimii 3 sau 4 ani, cred că au fost vreo 8 sau 9 rânduri de alegeri acolo. 

 Au tot făcut alegeri din aceste anticipate. Ratingul de țară e mai bun decât al României, astăzi când vorbim.

 Și nu puteți să-mi spuneți că 8 sau 9 rânduri de alegeri au însemnat stabilitate politică. E bună această stabilitate politică atât timp cât aduce, repet, prosperitate. 

Dar atunci când ai o guvernare care face viața românilor din ce în ce mai grea, trebuie să schimbi lucrurile.

Luăm în calcul și alegeri anticipate. Tot timpul e acest scenariu în momentul în care ai schimbări de guvern. 

E mai greu realizabil în România datorită sau din cauza, nici nu știu care e formula corectă, prevederilor constituționale. Mai greu se aplică sau ajungi la alegeri anticipate.
Dar, evident, tot timpul e acolo un scenariu care poate să ajungă, sigur, cu șanse foarte mici de a se întâmpla, dar este și acest scenariu.”, a declarat Sorin Grindeanu.

