Sorin Grindeanu nu exclude alegeri anticipate: „E un scenariu!”

Sorin Grindeanu: „Bulgaria are rating de țară mai bun decât România!”

„Eu am văzut în Bulgaria, de exemplu, în ultimii 3 sau 4 ani, cred că au fost vreo 8 sau 9 rânduri de alegeri acolo.

Au tot făcut alegeri din aceste anticipate. Ratingul de țară e mai bun decât al României, astăzi când vorbim.

Și nu puteți să-mi spuneți că 8 sau 9 rânduri de alegeri au însemnat stabilitate politică. E bună această stabilitate politică atât timp cât aduce, repet, prosperitate.

Dar atunci când ai o guvernare care face viața românilor din ce în ce mai grea, trebuie să schimbi lucrurile.

Luăm în calcul și alegeri anticipate. Tot timpul e acest scenariu în momentul în care ai schimbări de guvern.

E mai greu realizabil în România datorită sau din cauza, nici nu știu care e formula corectă, prevederilor constituționale. Mai greu se aplică sau ajungi la alegeri anticipate.

Dar, evident, tot timpul e acolo un scenariu care poate să ajungă, sigur, cu șanse foarte mici de a se întâmpla, dar este și acest scenariu.”, a declarat Sorin Grindeanu.

